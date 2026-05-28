El ministro de Salud de gira por Boyacá anunciando recursos para clínicas y hospitales
En seis municipios del departamento el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo hará varios anuncios.
Tunja
El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, estarán este jueves en diferentes municipios del departamento desarrollando una agenda institucional y visitas a centros hospitalarios donde se hará entrega de importantes recursos para mejorar la atención de los boyacenses.
El Representante a la Cámara, Jaime Raúl Salamanca entregó detalles de la visita que hará este jueves 28 de mayo al departamento de Boyacá el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
“El ministro de Salud vienen a anunciar la dotación para la Clínica Materno Infantil María Josefa Canelones, los recursos para la sede de urgencias del Hospital Universitario San Rafael de Tunja, la inauguración de las inversiones que se hicieron en el Hospital Regional valle de Tenza, así mismo la inversión para el Hospital Regional de Duitama y los recursos que se lograron para el Hospital Regional de Sogamoso”.
Destacó el congresista que esos recursos se consiguieron gracias a la gestión del partido Alianza Verde.
“Es harta plata, no sé, me atrevería a decir que casi más de $300.000 millones en inversión en salud, si la memoria no me falla, que puede ser incluso mucho más”.
Esta es la agenda del ministro en Boyacá
Tunja:
Hospital San Rafael de Tunja
Clínica María Josefa Canelones
Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá
Duitama:
Plaza Los Libertadores
Sogamoso
Clínica Julio Sandoval Medina
Miraflores:
Hospital Regional de Miraflores
Garagoa:
Hospital Regional Valle de Tenza
Guateque:
Hospital Regional Valle de Tenza
Narda Guarín
Periodista, Licenciada en Ciencias Sociales y Económicas, Abogada y especialista en Derecho Constitucional...