28 may 2026 Actualizado 11:43

Tunja

El ministro de Salud de gira por Boyacá anunciando recursos para clínicas y hospitales

En seis municipios del departamento el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo hará varios anuncios.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, estará este jueves 28 de mayo en varios municipios de Boyacá / Foto: Suministrada.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, estarán este jueves en diferentes municipios del departamento desarrollando una agenda institucional y visitas a centros hospitalarios donde se hará entrega de importantes recursos para mejorar la atención de los boyacenses.

El Representante a la Cámara, Jaime Raúl Salamanca entregó detalles de la visita que hará este jueves 28 de mayo al departamento de Boyacá el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

El ministro de Salud vienen a anunciar la dotación para la Clínica Materno Infantil María Josefa Canelones, los recursos para la sede de urgencias del Hospital Universitario San Rafael de Tunja, la inauguración de las inversiones que se hicieron en el Hospital Regional valle de Tenza, así mismo la inversión para el Hospital Regional de Duitama y los recursos que se lograron para el Hospital Regional de Sogamoso”.

Destacó el congresista que esos recursos se consiguieron gracias a la gestión del partido Alianza Verde.

Es harta plata, no sé, me atrevería a decir que casi más de $300.000 millones en inversión en salud, si la memoria no me falla, que puede ser incluso mucho más”.

Esta es la agenda del ministro en Boyacá

Tunja:

Hospital San Rafael de Tunja

Clínica María Josefa Canelones

Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá

Duitama:

Plaza Los Libertadores

Sogamoso

Clínica Julio Sandoval Medina

Miraflores:

Hospital Regional de Miraflores

Garagoa:

Hospital Regional Valle de Tenza

Guateque:

Hospital Regional Valle de Tenza

Narda Guarín

Periodista, Licenciada en Ciencias Sociales y Económicas, Abogada y especialista en Derecho Constitucional...

