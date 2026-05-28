En Duitama habrá ley seca y toque de queda para menores durante elecciones presidenciales

Desde el sábado 30 de mayo y hasta el lunes 1 de junio habrá ley seca en el municipio de Duitama.

Duitama

El municipio de Duitama anunció una serie de medidas restrictivas y operativos de seguridad con motivo de las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo de 2026. Así lo confirmó el secretario de Gobierno, William Forero Vega, quien señaló que las disposiciones buscan garantizar el orden público y el normal desarrollo de la jornada democrática.

Entre las principales medidas adoptadas se encuentra la ley seca, que regirá desde las 7:00 de la mañana del sábado 30 de mayo hasta las 6:00 de la mañana del lunes 1 de junio.

Asimismo, la Administración Municipal decretó toque de queda para menores de edad en dos franjas horarias: desde las 8:00 de la noche del sábado 30 de mayo hasta las 5:00 de la mañana del domingo 31, y nuevamente desde las 8:00 de la noche del domingo hasta las 5:00 de la mañana del lunes 1 de junio.

Forero también recordó que continúa vigente la restricción al parrillero hombre mayor de 14 años en motocicleta, medida que permanecerá activa hasta una eventual segunda vuelta presidencial.

Otra de las disposiciones contempla la prohibición de publicaciones y eventos de carácter político desde las 6:00 de la mañana del sábado 30 de mayo hasta las 6:00 de la mañana del lunes 1 de junio, en cumplimiento de las normas electorales.

PMU y operativos de seguridad

El secretario de Gobierno informó que desde el sábado se activará el Puesto de Mando Unificado (PMU), con participación de las autoridades civiles, Policía, Ejército y organismos de control.

“El PMU se instalará en la Cámara de Comercio desde las 8:00 de la mañana y funcionará hasta el cierre del proceso electoral”, explicó el funcionario.

Además, indicó que desde este jueves y hasta el domingo se desarrollarán operativos y controles de seguridad en distintos sectores del municipio y en los alrededores de los puestos de votación.

Para la jornada electoral estarán habilitados 22 puestos de votación, todos con acompañamiento de la fuerza pública. Según Forero, cerca de 300 uniformados de la Policía Nacional y alrededor de 150 integrantes del Ejército Nacional harán parte del dispositivo de seguridad.

El Ejército tendrá presencia especialmente en la zona rural y en uno de los puestos de votación más alejados del municipio, mientras que la Policía custodiará los otros 21 puestos habilitados.

Menos mesas de votación

En cuanto a la logística electoral, el funcionario confirmó que habrá una reducción de tres mesas de votación frente al proceso anterior. Sin embargo, aseguró que los puestos de votación se mantendrán en los mismos lugares habituales.

Finalmente, la Administración Municipal invitó a la ciudadanía a salir temprano a ejercer su derecho al voto y evitar congestiones durante la jornada electoral.

Estas son las medidas restrictivas que se adoptarán en Duitama, Boyacá, con motivo de las elecciones presidenciales. Ampliar Estas son las medidas restrictivas que se adoptarán en Duitama, Boyacá, con motivo de las elecciones presidenciales. Cerrar

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