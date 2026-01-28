Agencias Nacional de tierras entregó más de medio millón de hectáreas en la Amazonía

El gobierno nacional formalizó 521.492 hectáreas con la constitución y ampliación de resguardos indígenas en los departamentos del Amazonas, Putumayo, Caquetá, Guaviare y Vaupés.

Esta titulación en la Amazonía colombiana es una apuesta del Gobierno actual por la defensa de la vida, la reivindicación de derechos a las poblaciones indígenas y la protección de la selva, clave para contrarrestar el cambio climático.

“La selva es el pilar climático del mundo. La lucha contra la crisis climática ha fracasado, por eso necesitamos salvar la selva amazónica, para salvar la vida de toda la humanidad en el planeta”, enfatizó el presidente Gustavo Petro.

Formalizar más de medio millón de hectáreas reconoce los derechos territoriales de 12.792 familias de los cinco departamentos, pueblos que en los últimos años han trabajado de la mano del Gobierno nacional para contrarrestar las actividades ilegales que amenazan y destruyen la selva amazónica.

Hoy, la tierra deja de ser mercancía para convertirse en una garantía de vida, equilibrio ambiental y soberanía territorial.

Por su parte, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, destacó que este avance representa “un gran logro para el movimiento indígena, un gran logro para el movimiento ambiental, y esperamos que estas comunidades, con la seguridad jurídica y el cuidado de la tierra, puedan seguir preservando la vida en el marco de la conservación de la selva en este país”.

Territorios amazónicos regresan a sus pueblos

Estas más de medio millón de hectáreas, entre proceso de constitución y ampliación de resguardos, benefician a 11 pueblos indígenas.

Ocho de estos resguardos se encuentran en jurisdicción de Leticia, Amazonas: Tikuna de los ríos Cotuhe y Putumayo; Tikuna de Mocagua; Ticuna de San Antonio de los Lagos y San Sebastián; Nazareth; Ticuna-Huitoto kilómetros 6 y 11; Arara; Tikuna Yoikm 5800; y Castañal de los Lagos.

Además, un resguardo está ubicado en Puerto Nariño, Amazonas, correspondiente al pueblo Ticuna, Cocama y Yagua-Ticoya; otro se localiza en San José del Guaviare, Guaviare, del pueblo Nasa Kiwe Fxiw; y el tercero se encuentra en Taraira, Vaupés, perteneciente al resguardo Vaupés.