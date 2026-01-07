Los pueblos más cercanos a Bogotá para ir el puente de Reyes 2026: Hay piscinas, ríos y buen clima. Getty Images

En 2026, los colombianos tendrán un cambio notable en el primer puente festivo del año, que conmemora, como es tradición, el Día de los Reyes Magos.

Aunque la fecha designada para la celebración es el 6 de enero, en 2026, al caer en un martes laboral, será trasladada al lunes siguiente, bajo efectos de la Ley Emiliani. Dicha norma es evocada para el traslado de algunas fechas especiales, formando así los esperados puentes festivos.

Así las cosas, el puente de Reyes llega en 2026 el 12 de enero, dándole un espacio adicional a las familias para planificar viajes y salidas. A continuación conozca algunas de las opciones para disfrutar del puente cerca de la capital del país.

Puente de Reyes: destinos cerca de Bogotá

Estos son algunos destinos que puede tener en cuenta para una escapada acorta en el puente de Reyes si se encuentra en Bogotá, todos se encuentran a menos de 3 horas de la capital:

Villeta

Con un clima cálido y agradable que promedia los 26 grados, Villeta destaca como un destino ideal para quienes buscan comodidad y cercanía con la naturaleza.

Cuenta con el atractivo natural de El Salto de los Micos, que incluye 7 cascadas naturales, con numerosos balnearios a la orilla del río que lleve el mismo nombre de la población.

Melgar

Aunque puede tener alta afluencia de personas por su popularidad, es un destino difícil de batir en cuanto a planes para grupos grandes y familias numerosas por su destacada infraestructura hotelera.

Su clima es bastante cálido y llega a los 30 grados. Además de sus destacados centros vacacionales, cuenta con espacios naturales por su acceso al río Sumapaz y la quebrada La Cajita con sus pozos cristalinos.

Tobia

Esta población, que hace parte del municipio de Nimaima, cuenta con planes para los fanáticos de los deportes acuáticos gracias a su clima tropical y al paso del río Negro. Una combinación ideal de hoteles con piscina y atractivos naturales locales.

La Vega

Destaca por su cercanía, a una hora y 15 minutos de Bogotá, evitando los trancones de la salida por el sur de la capital. Su clima es balanceado entre templado y cálido generando una sensación agradable.

La Vega cuenta con la cascada del Chupal, entre otros balnearios. También se encuentra la laguna del Tabacal, para quienes disfrutan de las caminatas ecológicas.

Sasaima

Recomendado para las personas que disfrutan de lugares tranquilos y cercanos a los entornos naturales. Tiene dos ríos, Dulce y Gualivá, con pozos naturales que ofrecen tranquilidad y reflexión.

Anapoima

Famoso por tener “el mejor clima de Colombia” por su temperatura cálida con baja humedad, ideal para adultos mayores y personas con problemas respiratorios.

Cuenta con casas lujosas y destacados hoteles locales, además de los atractivos cómodos y tranquilos como lo son las aguas medicinales que brotan de la tierra en los Baños de Santa Lucía.

Además de verificar en profundidad los planes y el itinerario para pasarla bien el puente de Reyes, se recomienda realizar reservas con tiempo y salir temprano al destino de su interés, teniendo en cuenta la gran cantidad de personas que se espera salgan de la ciudad.