Gobierno aprobó más de 2 mil hectáreas en siete departamentos para comunidades étnicas
Fue un total de 2.578 hectáreas entre comunidades indígenas y afro que benefician a más de 4 mil personas.
En el marco del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) fue aprobada una serie de titulaciones colectivas de siete consejos comunitarios afro y la constitución de seis resguardos indígenas.
Estas medidas benefician a más de 1.300 familias étnicas que se encuentran ubicadas en los departamentos de Cauca, Cesar, Putumayo, La Guajira, Huila, Valle del Cauca y Tolima.
Constitución de nuevos resguardos indígenas
De igual manera, el Consejo de la ANT realizó la aprobación de seis resguardos indígenas que cubren unas 877 hectáreas, beneficiando a un aproximado de 526 familias.
Este órgano cuenta con la participación de diversas entidades, como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Departamento Nacional de Planeación, un delegado de la presidencia, así como delegados de las comunidades indígenas, afro y gremios agropecuarios.
Los departamentos donde se constituyeron dichos resguardos indígenas fueron:
- Huila.
- Cauca.
- Valle del Cauca.
- Tolima.
“Cuando aprobamos constituciones o ampliaciones de resguardos indígenas y titulaciones colectivas para consejos comunitarios afro, las comunidades fortalecen su autonomía y su seguridad territorial”, explicó Olinto Rubiel Mazabuel, subdirector de Asuntos Étnicos de la ANT.
Con esta nueva constitución, la Agencia Nacional de Tierras ya ha realizado la formalización de más de 1 millón de hectáreas para los pueblos étnicos desde 2022.