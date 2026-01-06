Gobierno aprobó más de 2 mil hectáreas en siete departamentos para comunidades étnicas

2.900 hectáreas más para el campesinado de Antioquia: Valdivia ya tiene Zona de Reserva Campesina

En el marco del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) fue aprobada una serie de titulaciones colectivas de siete consejos comunitarios afro y la constitución de seis resguardos indígenas.

Estas medidas benefician a más de 1.300 familias étnicas que se encuentran ubicadas en los departamentos de Cauca, Cesar, Putumayo, La Guajira, Huila, Valle del Cauca y Tolima.

Constitución de nuevos resguardos indígenas

De igual manera, el Consejo de la ANT realizó la aprobación de seis resguardos indígenas que cubren unas 877 hectáreas, beneficiando a un aproximado de 526 familias.

Este órgano cuenta con la participación de diversas entidades, como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Departamento Nacional de Planeación, un delegado de la presidencia, así como delegados de las comunidades indígenas, afro y gremios agropecuarios.

Los departamentos donde se constituyeron dichos resguardos indígenas fueron:

Huila.

Cauca.

Valle del Cauca.

Tolima.

“Cuando aprobamos constituciones o ampliaciones de resguardos indígenas y titulaciones colectivas para consejos comunitarios afro, las comunidades fortalecen su autonomía y su seguridad territorial”, explicó Olinto Rubiel Mazabuel, subdirector de Asuntos Étnicos de la ANT.

Con esta nueva constitución, la Agencia Nacional de Tierras ya ha realizado la formalización de más de 1 millón de hectáreas para los pueblos étnicos desde 2022.