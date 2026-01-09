Fedemunicipios expresa preocupación por el recorte del 48.8% al Sistema General de Participaciones

La Federación Colombiana de Municipios mostró su preocupación por la grave situación generada por el gobierno nacional debido al recorte significativo a las transferencias del Sistema General de Participaciones – SGP para el año 2026.

“Esta decisión está fundamentada en una interpretación inconstitucional de la norma e impacta fuertemente las finanzas de los municipios que se verán obligados a recortar programas sociales fundamentales para el bienestar de la gente” aseguró Gilberto Toro Giraldo, Director Ejecutivo de Fedemunicipios.

Para el presente año, el recorte sería de un 48.8%, según reporta la Federación Colombiana de Municipios. Estas medidas han sido determinadas por el Gobierno Nacional.

Y añadió “en nombre de todos los alcaldes del país, le pedimos al gobierno nacional rectificar esta decisión y así no seguir afectando derechos fundamentales de los colombianos”.

“Desde la Federación Colombiana de Municipios expresamos la preocupación de los alcaldes y alcaldesas del país por la reducción sustancial de los recursos distribuidos de SGP en la última doceava parte de 2025 respecto a la cifra asignada en 2024, en un 48.8%, pasando de $2.1 billones de pesos a $1.09 billones, lo que representa un golpe fiscal a las finanzas territoriales y, con ello, a los derechos de millones de colombianos, que se garantizan, en gran parte, a través de las acciones constitucionales desplegadas por los municipios con tales recursos y con su esfuerzo propio”, afirmó Julián Sánchez Acosta “Perico”, alcalde de Soacha y presidente de Fedemunicipios.

La federación insistió en que el recorte compromete la capacidad de los gobiernos locales para garantizar servicios esenciales y programas sociales, por lo que reiteraron el llamado al Ejecutivo para revisar y corregir la decisión antes de que se profundicen sus efectos sobre los territorios.