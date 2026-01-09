Fedemunicipios expresa preocupación por el recorte del 48.8% al Sistema General de Participaciones
Por el momento, el Gobierno Nacional no se ha pronunciado sobre el pedido realizado por los municipios del país.
La Federación Colombiana de Municipios mostró su preocupación por la grave situación generada por el gobierno nacional debido al recorte significativo a las transferencias del Sistema General de Participaciones – SGP para el año 2026.
“Esta decisión está fundamentada en una interpretación inconstitucional de la norma e impacta fuertemente las finanzas de los municipios que se verán obligados a recortar programas sociales fundamentales para el bienestar de la gente” aseguró Gilberto Toro Giraldo, Director Ejecutivo de Fedemunicipios.
Para el presente año, el recorte sería de un 48.8%, según reporta la Federación Colombiana de Municipios. Estas medidas han sido determinadas por el Gobierno Nacional.
Y añadió “en nombre de todos los alcaldes del país, le pedimos al gobierno nacional rectificar esta decisión y así no seguir afectando derechos fundamentales de los colombianos”.
“Desde la Federación Colombiana de Municipios expresamos la preocupación de los alcaldes y alcaldesas del país por la reducción sustancial de los recursos distribuidos de SGP en la última doceava parte de 2025 respecto a la cifra asignada en 2024, en un 48.8%, pasando de $2.1 billones de pesos a $1.09 billones, lo que representa un golpe fiscal a las finanzas territoriales y, con ello, a los derechos de millones de colombianos, que se garantizan, en gran parte, a través de las acciones constitucionales desplegadas por los municipios con tales recursos y con su esfuerzo propio”, afirmó Julián Sánchez Acosta “Perico”, alcalde de Soacha y presidente de Fedemunicipios.
La federación insistió en que el recorte compromete la capacidad de los gobiernos locales para garantizar servicios esenciales y programas sociales, por lo que reiteraron el llamado al Ejecutivo para revisar y corregir la decisión antes de que se profundicen sus efectos sobre los territorios.