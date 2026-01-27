Sydney Sweeney enfrentaría problemas legales por colgar lencería en el letrero de Hollywood

La actriz estadounidense, Sydney Sweeney, publicó un video en su cuenta oficial de Instagram en el que se le ve ingresando y colgando brasieres en el letrero de Hollywood, en Los Ángeles, California, como parte de una campaña publicitaria de su nueva marca de lencería, SYRN.

La actriz, conocida por su participación en la serie Euphoria, no tenía permiso de la Cámara de Comercio de Hollywood, la organización que posee los derechos de propiedad intelectual del icónico cartel.

Por su parte, el Hollywood Sign Trust, la organización sin ánimo de lucro responsable de la gestión del letrero, tampoco tenía conocimiento de la grabación del video, según un reporte del diario Los Angeles Times.

Debido a esto, la estrella podría enfrentar problemas legales, a pesar de que la policía de Los Ángeles no ha recibido un informe policial por la entrada ilegal de Sweeney.

Recordemos que esta no es la primera vez que Sweeney está en medio de una controversia por un anuncio publicitario.

En noviembre de 2025, fue la imagen de una campaña de jeans de American Eagle que incluía el eslogan “Sydney Sweeney tiene unos jeans geniales”, un juego de palabras con “genes geniales”.

La campaña desató una tormenta en las redes sociales, en la que los críticos acusaron a la marca de glorificar la herencia blanca de la actriz.