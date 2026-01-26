Presidenta de México solicita al primer ministro de Corea del Sur más conciertos de BTS por ventas

BTS se presentará en los premios Grammy / Getty Images ( Getty Images )

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo durante su conferencia de prensa matutina de este lunes en el Palacio Municipal de la Ciudad de México que le escribió al primer ministro de Corea del Sur, Kim Min-seok, pidiendo su intervención para que la banda de K-Pop, BTS, realice más conciertos en México.

La agrupación surcoreana vendió tres fechas en el Estadio GNP Seguros en menos de una hora.

Durante su rueda de prensa mañanera, Sheinbaum dijo que “BTS es muy popular entre los jóvenes mexicanos. Los conciertos serán en mayo y alrededor de un millón de jóvenes quieren comprar entradas, pero solo hay 150.000 disponibles”.

El promotor de los conciertos en México, OCESA, informó el pasado sábado que las entradas para los conciertos del 7, 9 y 10 de mayo en el recinto anteriormente conocido como Foro Sol, que cuenta con una capacidad para 65.000 personas, estaban agotadas.

Según datos de la tiquetera oficial del evento, Ticketmaster México, 1,1 millones de personas esperaron en la fila virtual para las tres fechas y las entradas se agotaron en solo 37 minutos.