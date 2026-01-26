El líder de los Foo Fighters, Dave Grohl, confirma que el nuevo disco de la banda está terminado

Este fin de semana, el líder y vocalista de la agrupación de rock estadounidense, Foo Fighters, Dave Grohl, confirmó durante un concierto en Tasmania, en Australia, que el nuevo disco de la banda está listo.

Además de anunciar la nueva producción discográfica, le garantizó al público australiano que regresarían muy pronto.

“Esta no será la última vez que nos vean”, dijo Grohl. “Volveremos aquí antes de lo que piensan. Y será antes de mi próximo cumpleaños”, agregó.

“Y puede que tengamos un nuevo disco con todas esas jodidas canciones que acabamos de terminar el otro día”, agregó.

El año pasado, los Foo Fighters anunciaron las fechas de su gira de 2026 y también compartieron un nuevo sencillo titulado “Asking For a Friend”.

La banda ya había anunciado una gira durante el verano por estadios de los Estados Unidos y Canadá, que comenzará el 4 de agosto en Toronto y concluirá el 26 de septiembre en Las Vegas.