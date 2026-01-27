Sellan veterinaria por mala disposición de residuos peligrosos en vía pública en Suba

La Secretaría de Ambiente suspendió temporalmente las actividades de cirugía, hospitalización y consulta de una clínica veterinaria en la calle 123 con carrera 45, en la localidad de Suba, luego de identificarla como presunta responsable de la mala disposición de agujas, gasas con sangre, guantes y jeringas en la vía pública.

“¡Bogotá no es un basurero! Sellamos las áreas de cirugía, hospitalización y consulta del establecimiento, y no podrán volver a operar hasta que gestionen adecuadamente estos residuos peligrosos, para así evitar riesgos a la ciudadanía”, dijo Adriana Soto, secretaria de Ambiente de Bogotá.

Por su parte, el director de la UAESP, Armando Ojeda, aseveró que “es fundamental que los establecimientos de servicios cuenten con un gestor autorizado para la disposición de residuos peligrosos, ya que estos representan un riesgo para la salud de los bogotanos. Por ello, los instamos a cumplir con la normatividad ambiental y sanitaria vigente, con el fin de proteger a la ciudadanía y el entorno”.

Así mismo, la Policía impuso en la primera inspección un comparendo tipo III de acuerdo con el Código de Policía (Ley 1801 de 2016) por comportamientos que afectan la convivencia, que equivale a 16 SMDLV, es decir, $933.816.

Por ahora, la medida de cierre se mantendrá hasta que la clínica demuestre el cumplimiento de la normativa ambiental y sanitaria. Por esta conducta, los responsables podrían enfrentar multas ambientales de hasta 100.000 salarios mínimos.