Nicki Minaj reafirma su apoyo a Donald Trump participando en un evento del Departamento del Tesoro

La rapera trinitense, Nicki Minaj, ha reafirmado su apoyo al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmando su participación en un evento del Departamento del Tesoro a través de su red social X.

“El verdadero significado de devolver el favor”, escribió.

Agregando que “la educación financiera temprana y el apoyo financiero a nuestros hijos les dará una gran ventaja en la vida. En algunos casos, acabarán enseñando a sus propios padres cómo invertir y en qué invertir. Esto me hace muy feliz”.

The true meaning of paying it forward.



Early financial literacy & financial support for our children will give them a major head start in life.



In some cases, they will end up teaching their very own parents how to invest & what to invest in.



This makes me very happy. 🎀 https://t.co/s8jkp8O9lu — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) January 24, 2026

La también cantautora es uno de los muchos nombres importantes que participarán en la cumbre, junto con Kevin O’Leary, conocido por su participación en el reality Shark Tank y más recientemente en la película ‘Marty Supreme’, protagonizada por Timothée Chalamet.

El evento estará centrado en el lanzamiento de las “cuentas Trump”, un nuevo tipo de cuenta de inversión para niños.

Estas cuentas estarán disponibles para menores de 18 años y las inversiones crecerán libres de impuestos, como una cuenta de jubilación individual.

Los titulares de las cuentas podrán retirar el dinero una vez que sean adultos, pero solo para fines específicos, como educación, compra de una vivienda, creación de una empresa o jubilación.