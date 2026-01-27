Colombia propuso reunión con Gobierno de Ecuador, pero no ha recibido respuesta: canciller

La canciller, Rosa Villavicencio, habla durante una rueda de prensa el jueves 8 de enero en Bogotá. FOTO: EFE/Carlos Ortega / Carlos Ortega

La canciller Rosa Villavicencio anunció que Colombia propuso una reunión con el gobierno de Ecuador el 27 y 28 de enero, pero aún no ha recibido respuesta.

Sin embargo, confirmó que planean acudir a la Comunidad Andina ante la situación con el vecino país, y la imposición de aranceles que agudiza la economía de la región.

Esta noticia se produce en medio de la guerra comercial entre ambos países, después de que el Servicio Nacional de Aduana de Ecuador (Senae) publicara una resolución que fija la tasa del 30% sobre productos importados de Colombia. Esta medida fue anunciada por el presidente Daniel Noboa la semana pasada para rechazar la supuesta falta de reciprocidad en la lucha contra el narcotráfico.

La resolución, con fecha de 24 de enero pese a que se conoció este martes 27 de enero, dice lo siguiente:

“Se crea la tasa por servicio aduanero por concepto de control aduanero respecto de las mercancías que provengan o que sean originarias de Colombia y que ingresen al territorio aduanero ecuatoriano bajo los regímenes aduaneros de importación, de excepción y otros regímenes aduaneros, con las salvedades establecidas en la presente resolución”.

Esta medida busca “fortalecer los mecanismos de control aduanero y seguridad nacional”. Para ello, la mercancía tendrá que someterse a canales de aforo físico, documental o físico no intrusivo.

Además, la tasa de control aduanero no se aplica a importaciones temporales, mercancías en tránsito, operaciones petroleras y energéticas, ni a casos que no requieren declaración aduanera.

¿Por qué hay una guerra comercial entre Colombia y Ecuador?

La tarifa anunciada por el presidente Daniel Noboa, que entrará en vigor el 1 de febrero, inició una guerra comercial entre Ecuador y Colombia.

En respuesta a esta medida de Ecuador, Colombia informó de que aplicará un gravamen del 30% a la importación de una veintena de productos ecuatorianos y que suspenderá la venta de energía a ese país.

Ecuador, por su parte, incrementó de 3 a 30 dólares la tarifa por el transporte de crudo colombiano a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), uno de los principales oleoductos del país, en respuesta a la decisión del Gobierno vecino de suspender el suministro eléctrico.

