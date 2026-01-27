Cambiar la estrategia para combatir la inseguridad en Cali, piden ante elevado número de homicidios

El alto número de homicidios en Cali, a menudo son ligados al crimen organizado.

Es tan grave la situación de inseguridad, en especial de homicidios en Cali, que este lunes 26 de enero de 2026 se adelantó un debate sobre este tema en el Concejo Municipal de la ciudad.

Voces como “Frenar los homicidios”, “Cifras alarmantes” y “La inseguridad en Cali sigue siendo critica” se han escuchado por parte de varios concejales que revelaron que a Cali como la ciudad más violenta del país y la sexta más violenta de Sudamérica, exigiendo un cambio de estrategia y la salida de los funcionarios responsables.

Se acusa al alcalde Alejandro Eder de evadir su responsabilidad culpando al presidente Gustavo Petro, a pesar de que la tendencia nacional es a la reducción de homicidios.

Se exige la renuncia inmediata del secretario de Seguridad y Justicia, Jairo García, debido a los malos resultados.

Sostienen que las recompensas ofrecidas por homicidios no son la solución; se necesita prevenir los crímenes y que el plan de seguridad implementado por el alcalde y el Secretario de Seguridad no ha servido para nada.

Igualmente aseguraron los concejales que las fotomultas se han incrementado, pero no mejoran la seguridad. Hay más de 726 cámaras que no funcionan y que están ligadas a la Policía Metropolitana.

Informe Numbeo

El informe de enero de este 2026 por parte de Numbeo (la base de datos colaborativa sobre países y ciudades más grande del mundo) establece los índices de criminalidad más altos de América del Sur.

Ciudades como Caracas (Venezuela), junto con Salvador de Bahía, Fortaleza, Río de Janeiro y Recife (Brasil), presentan los índices de criminalidad más altos de América del Sur, según este reporte.

​Cali, figura entre las más inseguras y peligrosas, con mayor presencia criminal en la región, a menudo ligada al crimen organizado.