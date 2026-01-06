“Unidos por la Seguridad de Cali”: El plan de seguridad del 2026 presentado por el alcalde Alejandro

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, encabezó el primer Consejo de Seguridad del año, en el que presentó la estrategia “Unidos por la Seguridad de Cali”, una hoja de ruta que busca articular a la Fuerza Pública, las instituciones de justicia y la ciudadanía para fortalecer la seguridad en la ciudad durante el año 2026.

Eder anunció, durante el encuentro, una inversión histórica para reforzar las capacidades operativas de la Policía Nacional en la capital del Valle. El Distrito destinará más de 180 mil millones de pesos, a los que se suman más de 150 mil millones provenientes del proyecto Invertir para Crecer, recursos que estarán dirigidos a infraestructura, tecnología y fortalecimiento institucional.

“Terminamos el primer consejo de seguridad de este año, donde revisamos la estrategia de seguridad para el 2026. Vamos a aumentar los aportes a más de 180 mil millones de pesos, para fortalecer las capacidades tecnológicas y logísticas para la Policía, y vamos a adelantar una inversión de más de 150 mil millones de pesos adicionales para el proyecto “Invertir para crecer” también para fortalecer las capacidades y la infraestructura de la Policía. También habrá una apuesta fuerte en nuevas tecnologías, cámaras con inteligencia artificial y mas drones para poder monitorear la ciudad y proteger a Cali ante un ataque”, señaló el alcalde de Cali.

La estrategia contempla el uso prioritario de herramientas tecnológicas para la prevención del delito y la reacción oportuna, entre ellas sistemas de video vigilancia con inteligencia artificial, drones para el monitoreo urbano y la evaluación de nuevos mecanismos de protección frente a posibles amenazas.

Finalmente, el alcalde Eder hizo un llamado a la ciudadanía para que participe activamente en esta apuesta por la seguridad, denunciando hechos delictivos y suministrando información a través de la línea 123.