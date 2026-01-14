Lanzan en el Huila estrategia para blindar las elecciones de 2026

Desde el peaje Neiva–Bogotá, la Procuraduría lanzó la estrategia “Colombia se viste de paz electoral” para las elecciones de 2026 en el Huila.

Desde el peaje Neiva–Bogotá fue lanzada la estrategia “Colombia se viste de paz electoral”, una iniciativa liderada por la Procuraduría General de la Nación y acompañada por la Novena Brigada del Ejército, con el objetivo de garantizar elecciones libres, seguras y transparentes en el Huila de cara a los comicios de 2026.

El procurador regional del Huila, Jorge Vásquez, explicó que el principal propósito del plan es proteger el normal desarrollo de las elecciones de Congreso y Presidencia, asegurando no solo la seguridad y la transparencia, sino también el respeto por los resultados electorales, cualquiera que estos sean.

Autoridades lanzaron en el Huila la estrategia “Colombia se viste de paz electoral” para las elecciones de 2026. Ampliar

La estrategia contempla una articulación permanente entre el Ministerio Público, las personerías municipales, la Defensoría del Pueblo, la Fuerza Pública y las autoridades locales, así como la realización de comités electorales mensuales para prevenir delitos como la compra de votos, el constreñimiento al elector y el uso indebido de recursos públicos.

El procurador hizo un llamado a la ciudadanía para que se vincule activamente a esta iniciativa y denuncie cualquier irregularidad a través de la página web de la Procuraduría, las personerías municipales o las procuradurías provinciales de Neiva y Garzón, reiterando que el Huila contará con acompañamiento institucional durante todo el proceso electoral.