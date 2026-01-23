Polémica en Cali por proyecto que busca ajustar los subsidios a los servicios públicos

La Personería de Cali advierte que una eventual reducción de los subsidios podría profundizar las brechas de desigualdad en la ciudad. I Foto: Getty Images. / Hirurg

Cali

El proyecto de acuerdo presentado por la Alcaldía de Cali que busca ajustar el esquema de subsidios a los servicios públicos domiciliarios para los estratos 1, 2 y 3 desató una fuerte polémica en la ciudad.

Mientras la Administración Distrital asegura que la propuesta busca garantizar que los alivios tarifarios puedan mantenerse en el tiempo y evitar la desfinanciación del sistema, el Concejo advirtió posibles afectaciones a las familias de menores ingresos, razón por la cual la Comisión de Presupuesto decidió mantener los porcentajes para 2026, mientras se realizan estudios técnicos para evaluar el impacto del modelo tanto en los hogares beneficiados como en los estratos 4, 5 y 6 que aportan al sistema.

“Los subsidios continúan como venían el año pasado, acueducto estrato uno el 68% de subsidio, extracto dos el 31% y tres el 1%. Alcantarillado estrato uno el 68%, dos el 31% y tres, el 2%. Aseo estrato uno el 48%, dos el 30% y tres el 5%. Esta comisión presenta esta proposición para que podamos estudiar y hacer unas mesas de trabajo, con personas expertas, con las universidades, con quienes tienen conocimiento y haciendo estudios de verdad como se debe”, señaló la concejal Alexandra Hernández.

A la discusión se sumó el Personero de Cali, Gerardo Mendoza, que solicitó formalmente al alcalde Alejandro Eder, retirar el proyecto, al advertir que una eventual reducción de los subsidios podría profundizar las brechas de desigualdad en la ciudad.