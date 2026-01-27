Neil Young regala su música al pueblo de Groenlandia en respuesta a las amenazas de Donald Trump

El cantautor canadiense Neil Young ha regalado toda su música al pueblo de Groenlandia en respuesta a las amenazas del presidente Donald Trump contra esa nación.

Afirmó que “las políticas internacionales del presidente y su apoyo al ICE me impiden ignorar sus acciones”.

“Espero que mi música y mis vídeos musicales alivien parte del estrés y las amenazas injustificadas que están sufriendo por culpa de nuestro impopular y, esperemos, temporal Gobierno”, continuó.

Por último, expreso que “es mi sincero deseo que puedas disfrutar de toda mi música en tu hermosa casa de Groenlandia, con la máxima calidad. Esta es una oferta de paz y amor. Toda la música que he compuesto durante los últimos 62 años es tuya para que la escuches. Puedes renovarla gratis mientras estés en Groenlandia. Esperamos que otras organizaciones sigan nuestro ejemplo”.

Además, dijo que “Amazon es propiedad de Jeff Bezos, un multimillonario que apoya al presidente”.

“Mi música nunca estará disponible en Amazon mientras sea propiedad de Bezos”, agregó.

En octubre de 2025, Young se había comprometido a retirar toda su música de Amazon.