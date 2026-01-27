“Llegué a mi casa viva de milagro”: Diana Ariza mujer que sufrió violento ataque en Bogotá

En el Noticiero de Medio Dia de Caracol Radio, Diana Ariza, periodista y creadora de contenido relató los momentos de angustia que vivió el pasado viernes, 23 de enero, cuando se movilizaba por el puente de la calle 134 con su esposo, quien llevaba una moto eléctrica, cuando fueron atacados por delincuentes armados con machetes.

“Nosotros íbamos en una moto eléctrica porque, pues, por los trancones decidimos tomar este medio de transporte para estar más cerca de la oficina y más rápido. Él me recoge a las siete y media en la moto, y en la mitad del puente, uno de los delincuentes nos bota una cicla, la moto se cae, él le dice como, ay, no, discúlpeme, pero usted se me atravesó. El tipo se le lanza y le dicen, yo no me la atravesé, y me pone un cuchillo a mí en el estómago y le dice, bájese ya”, dijo Ariza.

Y agregó, “cuando él le dice eso a mi esposo, mi esposo de una vez se voltea y lo devolvió con un golpe, a lo que él cae, y cuando yo volteo a mirar, pues habían tres dos delincuentes más detrás mío con mataganado. Uno se me tiró a mí, el otro se le tiró a mi esposo, entonces eran dos contra mi esposo, no sé, de verdad no entiendo cómo esto es un milagro, estar contando la historia, porque él él con el casco se defendió”.

La creadora de contenido aseguró que aunque no les robaron ningún artículo, sí fue agredida.

“No nos pudieron robar nada. Es un milagro de Dios. Ya lo último de la pelea, en todo, uno de los ladrones me coge a golpes en un brazo, porque se les cayó el cuchillo”, agregó.

Sumado a esto la mujer, aseguró que no ha denunciado los hechos por el engorroso trámite ante las autoridades.

“No, porque en Bogotá ir a denunciar son mínimo tres días de vueltas de URI, en URI. Entonces, a veces uno prefiere que las cosas pasen, y como siempre uno acomodarse y hacer las denuncias por redes.(…) Se fueron silbando y cantando los otros dos ladrones”, señaló.

Diana aseguró que hasta el momento las autoridades no se han contactado con ella para recibir las respectivas denuncias sobre estos hechos en el norte de Bogotá.

Finalmente, según cifras de la Secretaría de Seguridad de Bogotá el hurto a personas se ha reducido en 5.4% en comparación con otros años.