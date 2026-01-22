Violento atraco en Bogotá: hombre fue apuñalado y pateado por robarle sus pertenencias.

Bogotá D.C

Las cámaras de seguridad del barrio Santa Helenita ubicado en la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá, registraron el momento en el que un hombre de 32 años es atacado de manera violenta en medio de un robo.

En la madrugada del lunes 18 de enero, un hombre salía de jugar tejo con un amigo y estaban de regreso a casa, cuando de repente es abordado por al menos 5 presuntos delincuentes que lo golpean y lo patean por robarle sus pertenencias.

“Cuando lo atacan con un arma blanca, le pegan como 5 puñaladas, 3 en el brazo y dos en la espalda. Más las patadas, los raspones y cuando le pegaron con el bate en la cabeza”, aseguró una habitante del sector.

Los agresores dejaron a este hombre tirado en la calle y se volaron, unos en motocicleta y otros en un vehículo Chevrolet gris de placas BSR 747.

La víctima logra pararse a pesar de las graves heridas y llega a unos metros más adelante donde las personas de un restaurante que cierra tarde lo auxilia y llama un taxi para que sea llevado a Urgencias.

A este hombre de 32 años le robaron una camándula en plata, una manilla y un reloj. Una vez fue atendido en un hospital le dieron 3 días de incapacidad debido a las heridas.

Este hecho ocurrió a pocas cuadras de una estación de Policía, pero las autoridades no llegaron.

#BOGOTÁ | Videos de cámaras de seguridad registraron el momento en el que un hombre fue atracado de forma violenta en el barrio Santa Helenita, en la localidad de Engativá.



En las imágenes se evidencia cómo al menos cinco hombres lo agreden con patadas y armas cortopunzantes… pic.twitter.com/imzfgfOqtj — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 22, 2026

Inseguridad en Engativá

De acuerdo con los habitantes de la zona, últimamente la inseguridad ha empeorado.

“La inseguridad está tenaz. Cada fin de semana sacan un parlante, hacen asados, consumen sustancias psicoactivas y nadie les dice nada”, aseguró una habitante de Santa Helenita.

El llamado que hacen los vecinos es que las autoridades estén más pendientes porque no ha sido el único caso de atraco violento que sucede en el sector.