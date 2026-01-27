Llamado de la Defensoría a la Unidad de Víctimas por inestabilidad. Advierten hechos de corrupción

La Defensoría del Pueblo emitió una nueva alerta por la inestabilidad que persiste en la dirección de la Unidad para las Víctimas y en varias de sus dependencias.

El pronunciamiento se conoce apenas tres días después del nombramiento de Breiner Rafael Osorio Pinto como director general, tras la declaratoria de insubsistencia de Adith Rafael Romero Polanco, en medio de presuntas irregularidades en contratación.

De acuerdo con la Defensoría, entre 2022 y 2026, la Presidencia de la República ha designado, en propiedad y en encargo, a cinco personas distintas en la Dirección General, “situación que ha afectado la continuidad institucional y el avance de procesos estructurales de la política pública de víctimas”.

Además, la Defensoría expresó que se muestra preocupada por las denuncias de corrupción en esa entidad. “Estas situaciones, de ser ciertas, exigen una atención inmediata y respuestas claras por parte del Gobierno nacional, así como la intervención de los organismos de control competentes”, indica un comunicado.

En ese sentido, la defensoría del pueblo exhorta al gobierno nacional a dar respuesta a los cuestionamientos relacionados con presuntos hechos de corrupción.

Según la entidad, la estabilidad y transparencia son fundamentales para impulsar las medidas y políticas públicas en favor de las víctimas cuyo universo representa aproximadamente el 20% de la población del país.