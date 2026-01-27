JEP cita a audiencia preparatoria contra coronel (r) Juan Carlos Figueroa por falsos positivos

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó para este martes 27 de enero la audiencia preparatoria del Juicio Adversarial Transicional contra el coronel en retiro Juan Carlos Figueroa Suárez, acusado como máximo responsable de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate en la Costa Caribe

De acuerdo con la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), el oficial retirado enfrenta cargos por crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con 24 hechos victimizantes que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y nueve casos de tortura.

En contexto: El Ejército permitió la Masacre paramilitar de Barrancabermeja: esto dijeron las víctimas

Durante la diligencia, el magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez definirá las pruebas que serán debatidas en juicio, establecerá la participación de las víctimas, fijará el calendario de audiencias y consultará al acusado si acepta o no responsabilidad por los hechos investigados.

El proceso se adelanta por la vía adversarial luego de que Figueroa Suárez rechazara en 2021 la imputación formulada por la Sala de Reconocimiento de Verdad en el Subcaso Costa Caribe del Caso 03. Según la acusación, los hechos ocurrieron entre enero de 2004 y julio de 2005, cuando el coronel comandaba el Batallón de Artillería N.º 2 ‘La Popa’.

La JEP indicó que existen elementos que apuntan a que el oficial conocía lo que estaba ocurriendo y no ejerció el control debido sobre sus subordinados, quienes habrían cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad

La mayoría de las víctimas eran civiles indefensos, varias en condición de vulnerabilidad y al menos una con discapacidad mental.

Por estos mismos hechos, la JEP ya condenó a 12 antiguos integrantes del Batallón ‘La Popa’ a sanciones de ocho años tras reconocer responsabilidad y aportar verdad. Además, el excomandante de esa unidad, Publio Hernán Mejía Gutiérrez, fue sentenciado a 20 años de prisión por 35 hechos que dejaron 72 víctimas en el norte del Cesar y el sur de La Guajira.

Si Figueroa Suárez no acepta responsabilidad, el proceso continuará con la presentación de alegatos iniciales y el llamado a los primeros testigos. En caso de aceptar cargos, el trámite pasará a la ruta de reconocimiento tardío, que contempla una sanción alternativa de entre cinco y ocho años de privación de la libertad