Juan Fernando Cristo dice que “van muy bien” los diálogos para participar en la consulta del Pacto
El exministro del Interior reveló la fecha en la que tomará una decisión definitiva.
El precandidato presidencial Juan Fernando Cristo entregó un balance positivo sobre las conversaciones que ha sostenido con el Pacto Histórico para participar en la consulta del próximo 8 de marzo.
A través de su cuenta de X, el ministro del Interior reveló que los diálogos han sido constructivos y “van muy bien”.
Así las cosas, el próximo viernes anunciará su participación o no en la consulta que ahora se llamaría ‘Frente por la Vida’.
Roy Barreras anunció que este martes, 27 de enero, inscribe la consulta
La respuesta de Cristo se conoce después de que el candidato presidencial Roy Barreras anunciara que, este martes, se inscribirá junto con Iván Cepeda, Camilo Romero y Daniel Quintero en la consulta interpartidista.
La inscripción se formalizará ante el Consejo Nacional Electoral.
“Les aseguro que nuestros debates serán mucho más emocionantes y mucho menos aburridos que el que protagonizaron los nueve candidatos de la consulta uribista. En la nuestra se debatirá el futuro, no el pasado”, afirmó Barreras.
“Se espera también la decisión que tome el exministro Juan Fernando Cristo sobre su participación”, agregó el candidato.
Invitación de Claudia López para participar en una consulta de centro
La candidata presidencial Claudia López también le ha hecho guiños a Cristo para sumarse a una tercera consulta que represente al centro político; sin embargo, Cristo se inclinaría más hacia la consulta progresista.