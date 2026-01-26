Petrismo inscribiría mañana su consulta y esperan decisión de Juan Fernando Cristo

BOG400. BOGOTÁ (COLOMBIA), 10/02/2025.- Fotografía de archivo del 25 de noviembre 2024 del ministro del Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, hablando durante la ceremonia de conmemoración de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC, en el Teatro Colón en Bogotá (Colombia). Cristo renunció este lunes al cargo para volver a la actividad política de cara a las elecciones de 2026, un día después de que el presidente Gustavo Petro pidiera la renuncia protocolaria a todo su gabinete. EFE/ Carlos Ortega ARCHIVO / Carlos Ortega ( EFE )

El petrismo será el primer sector político en inscribir formalmente su consulta presidencial interpartidista para el próximo 8 de marzo.

Mañana, 27 de enero, sería la presentación de la consulta del Pacto Amplio ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) con los nombres de Iván Cepeda, Roy Barreras, Camilo Romero y Daniel Quintero.

Así lo anunció Roy Barreras, quien aseguró que, una vez inscrita, se realizarán dos o tres debates públicos entre quienes participen en la consulta progresista.

Señaló que tiene como “propósito de contrastar ideas, exponer proyectos y permitir que la ciudadanía identifique con claridad las propuestas y liderazgos.

Ahora, en medio del anuncio, Barreras lanzó un ultimátum al exministro Juan Fernando Cristo, para que decida si va a participar en esta consulta o en una de centro, como lo propone la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López.

“Se espera también la decisión que tome el exministro Juan Fernando Cristo sobre su participación”. Esto, antes de mañana, día de la inscripción.

Así pues, con esta inscripción, quedaría pendiente solo la Gran Consulta por Colombia y la opción de centro.