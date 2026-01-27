Barranquilla

Invitan a donar sangre en Barranquilla ante alerta por desabastecimiento durante el Carnaval

La Alcaldía Distrital y el Banco Nacional de Sangre lanzaron una campaña para incentivar a la donación.

Foto: Alcaldía de Barranquilla.

Luego de que se diera a conocer que existe un desabastecimiento cercano al 40 % en los bancos de sangre, varias instituciones de salud en Barranquilla se mantienen en estado de alerta ante el riesgo que esto representa para la atención de emergencias y procedimientos médicos prioritarios.

Frente a esta situación y en el marco de la temporada de Carnaval, las autoridades distritales, junto al Banco Nacional de Sangre, pusieron en marcha una campaña especial de donación con el objetivo de aumentar las reservas y garantizar la disponibilidad de este componente vital en los centros asistenciales de la ciudad.

Un llamado a salvar vidas a través de la donación de sangre

La iniciativa, que se desarrolla bajo el lema “Quien dona es quien salva”, busca motivar a ciudadanos y visitantes a sumarse a esta causa solidaria, recordando que una sola donación puede contribuir a salvar hasta tres vidas. El llamado cobra mayor relevancia durante las festividades, cuando se incrementan los accidentes y las atenciones de urgencia.

¿Cómo y dónde donar?

La jornada de donación se lleva a cabo en la sede de la Alcaldía de Barranquilla, ubicada en el Paseo Bolívar, y se extenderá hasta el próximo 29 de enero.

El horario de atención será de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, con el fin de facilitar la participación de la comunidad.

¿Cuáles son los requisitos para donar?

Las personas interesadas en donar deben cumplir algunos requisitos, entre ellos tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilogramos, no presentarse en ayunas ni haber ingerido alcohol o trasnochado. También se informó que quienes tengan tatuajes o piercings podrán donar si han pasado al menos seis meses desde su realización, y que solo están habilitadas las personas que hayan tenido hepatitis A antes de los 11 años, quedando excluidos los casos de hepatitis B o C.

