Federico Gutiérrez: Medellín está lista para recibir a nuestra Selección

Medellín

Según explicó el mandatario, existen dos escenarios que abren la posibilidad de que Medellín sea sede de este compromiso. El primero tiene que ver con el inicio de las obras en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, tradicional casa de la Selección, lo que impediría la realización de partidos allí durante ese periodo. El segundo escenario está relacionado con el cronograma de intervención del estadio Atanasio Girardot, cuyas obras comenzarían entre los meses de junio y julio.

“Antes de que arranquen las obras de nuestro estadio podría darse esa despedida de la Selección. Si así lo determina la Federación, Medellín está lista y estaríamos felices de recibir a nuestra Selección”, señaló el mandatario.

También se anunciaron avances importantes en el proyecto de renovación del estadio Atanasio Girardot. Federico Gutiérrez, indicó que la administración municipal se encuentra lista para radicar ante curaduría el proceso de diseño del proyecto, trámite que se espera realizar a mediados de febrero. Posteriormente, se avanzará en las fases de licitación y adjudicación para dar inicio a las obras dentro del cronograma previsto este mismo año.

“Vamos bien y así van todas las obras de ciudad”, concluyó el mandatario.