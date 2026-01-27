Medellín

En Amalfi, un carro rodó por un abismo, una mujer murió y seis personas más quedaron heridas

La adulta mayor fallecida fue identificada como Fanny Marín. El siniestro ocurrió en la vereda Tinitacita a unas dos horas del área urbana.

Accidnete de tránsito en Amalfi, Antioquia- fotos cortesía

Amalfi-Antioquia

En la mañana de este martes se registró un accidente de tránsito en zona rural de Amalfi, Nordeste de Antioquia. Un carro de transporte público rodó por un abismo de unos 40 metros cuando se dirigía desde el área urbana hacia la vereda Tinitacita.

Fernando Ramírez Mira, técnico operativo de la oficina de gestión del riesgo de Amalfi, reportó que el carro tipo chivero transportaba pasajeros cuando en el sector la terminal rodó por el precipicio.

“Se desconocen las causas en las que resultaron heridas seis personas, cuatro hombres, dos mujeres y, lamentablemente, una mujer fallecida. Tanto los heridos como la fallecida fueron trasladados al hospital el Carmen, donde en este momento reciben atención médica, y la fallecida fue trasladada a la morgue para la inspección técnica del cadáver por parte de las autoridades y ya la Secretaría de Movilidad está haciendo los respectivos informes y las respectivas investigaciones sobre lo sucedido”, reportó el funcionario.

Más información

La persona fallecida es una adulta mayor identificada como Fanny Marín. De los heridos se indica que podrían tener fracturas debido a la gravedad del accidente.

