Parque Biblioteca Santo Domingo entraría en funcionamiento este semestre, anuncia Fico

Medellín

Así le contamos cómo avanza la recuperación de la Biblioteca España, como era conocida anteriormente, ubicada en Santo Domingo Savio, nororiente de Medellín.

Un proceso que lleva años

La Alcaldía de Medellín confirmó avances en las obras de recuperación y finalización de la Biblioteca España, equipamiento cultural ubicado en el barrio Santo Domingo Savio, en la comuna Popular, al nororiente de la ciudad.

El alcalde Federico Gutiérrez informó que los trabajos ya están en ejecución y que la administración proyecta entregar el complejo completamente dotado y en funcionamiento entre abril y mayo de este año.

La Biblioteca España, nombre con el que fue inaugurado el proyecto en 2007, ha sido uno de los casos más críticos de infraestructura cultural en Medellín.

Como ha documentado Caracol Radio Medellín, el parque biblioteca cerró en 2015 tras detectarse fallas estructurales en su fachada, lo que obligó a evacuar y clausurar el edificio.

Desde entonces, el proyecto acumuló retrasos, modificaciones técnicas y dificultades contractuales que impidieron su reapertura durante casi una década.

Panorama actual de la biblioteca

En 2021, durante la pasada administración, se adjudicó un contrato para su intervención. Según explicó el alcalde Gutiérrez, ese proceso contractual hoy hace parte de investigaciones por presuntas irregularidades que fueron puestas en conocimiento de las autoridades.

De acuerdo con la información entregada por el mandatario, el contrato inicial fue adjudicado a la empresa IDC y posteriormente fue objeto de adiciones presupuestales que elevaron su valor hasta superar los 45 mil millones de pesos.

Sin embargo, al inicio de la actual administración en 2024, el contratista manifestó no contar con recursos para continuar la ejecución de las obras, lo que volvió a frenar el proyecto.

Ante esa situación, la Alcaldía aseguró que adelantó las reclamaciones correspondientes y activó los procesos administrativos y judiciales necesarios para destrabar la obra.

Como resultado, se realizó una nueva adjudicación por cerca de 3 mil millones de pesos a otra empresa, con el objetivo de culminar los trabajos pendientes.

¿Qué se está haciendo en el complejo?

Actualmente, las intervenciones se concentran en las tres estructuras que conforman el complejo. La administración municipal estima que las dos primeras cajas puedan ser entregadas en abril, mientras que la tercera, donde se ubica el auditorio, estaría lista en mayo, de forma paralela al proceso de dotación.

El alcalde también se refirió a que las investigaciones sobre este contrato hacen parte de un conjunto de hallazgos relacionados con presuntos hechos de corrupción en proyectos de infraestructura de la ciudad, información que, según dijo, fue remitida a la Fiscalía.

Más allá del componente administrativo, la reapertura de la Biblioteca España tiene un alto impacto social para los habitantes del barrio Santo Domingo Savio, la comuna Popular y la zona nororiental de Medellín, comunidades que llevan casi diez años sin acceso a este espacio cultural.

Como ha reiterado Caracol Radio Medellín en su seguimiento al caso, el parque biblioteca fue concebido como un símbolo de transformación urbana y acceso a la cultura.

La administración municipal reiteró que los recursos para la finalización de la obra provienen del municipio y que, una vez entregada, la biblioteca volverá a operar como equipamiento público al servicio de la comunidad y de la ciudad en general, cerrando así uno de los proyectos más rezagados de la infraestructura cultural de Medellín.