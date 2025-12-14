Edwuin Cetré es campeón y la prensa argentina queda a sus pies: “Siempre aparece en momentos importantes” / @EdelpOficial

Estudiantes de La Plata se consagró campeón del Torneo Clausura en Argentina, luego de haber derrotado 5-4 en la tanda de penales a Racing de Avellaneda. En el Pincha destacó Edwuin Cetré, mientras que en la Academia lo hizo Duván Vergara.

Precisamente, Cetré se consolidó como una de las figuras de Estudiantes, no solo en esta apasionante final, sino a lo largo del campeonato. A pesar de haber errado su pena máxima (atajada fenomenal de Cambeses), el colombiano brilló gracias a su velocidad y media distancia.

No en vano, el exjugador de Junior y Medellín fue el referente ofensivo de su equipo durante los últimos meses con goles y asistencias.

Le puede interesar: Luis Suárez lidera la tabla de goleadores en Liga Portuguesa: así quedó tras su doblete con Sporting

Así reaccionó la prensa a argentina al título de Estudiantes con Cetré como figura

Finalizada la gran final con Estudiantes como ganador, la prensa argentina llenó de elogios a Edwuin Cetré. Destacar su labor por la banda en el Estadio Único Madre de Ciudades y reiteraron que “siempre aparece” en los partidos más importante, algo que pocos jugadores logran.

‘La Nación’, uno de los medios de mayor relevancia en el sur del continente, realizó el balance de cada futbolista del Pincha durante la final y enalteció de manera breve y certera la labor del vallecaucano: "Edwuin Cetré siempre aparece en las instancias decisivas“.

Y no es para menos, según los portales de estadística, Cetré fue el segundo de mayor valoración con 7.5 (solo fue superado por su compañero Carrillo) al haber rematado en tres oportunidades, una de ellas a portería, brindar dos pases clave y crear una chance clara.

🏆🍺😅🇨🇴 EDWIN CETRÉ, BIRRITA Y FOTOS EN LOS FESTEJOS DE ESTUDIANTES CAMPEÓN pic.twitter.com/WZNSXyMxji — Diario Olé (@DiarioOle) December 14, 2025

Más elogios de la prensa argentina a Cetré

Otros medios se sumaron a los elogios para Edwuin Cetré, unos se enfocaron en la percepción que genera el colombiano dentro del terreno de juego y otros enfocaron su discuros en materia estadística. Repáselo todo acá:

Olé: "El más picante de la cancha: velocidad y cambio de ritmo que complicó siempre a la defensa rival. Movió la pelota con criterio, generó las jugadas más peligrosas e incomodó a Cambeses con algún remate de media distancia. La mala: falló su penal".

"El más picante de la cancha: velocidad y cambio de ritmo que complicó siempre a la defensa rival. Movió la pelota con criterio, generó las jugadas más peligrosas e incomodó a Cambeses con algún remate de media distancia. La mala: falló su penal". El Gráfico: “El Hombre Clave de Estudiantes: Edwuin Cetré participó directamente en 5 de los últimos 7 goles de Estudiantes (3 goles y 2 asistencias) y lidera al Pincha en goles (4), asistencias (5) y remates (31)”

“El Hombre Clave de Estudiantes: Edwuin Cetré participó directamente en 5 de los últimos 7 goles de Estudiantes (3 goles y 2 asistencias) y lidera al Pincha en goles (4), asistencias (5) y remates (31)” Clarín: “De ida y vuelta. Para comandar los ataques y las contras y para dar una mano en el retroceso”