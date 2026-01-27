Cupos en jardines infantiles GRATIS en Bogotá: Fechas y paso a paso de inscripción

El año estudiantil para los jardines distritales en Bogotá está a punto de iniciar, es por eso que padres de familia y tutores ya se encuentran en la búsqueda de la institución adecuada para sus hijos este 2026.

En caso de que usted sea uno de los interesados en trasladar o matricular a su hijo en uno de los jardines de Bogotá, debe seguir el paso a paso establecido por la entidad estatal para la asignación de un cupo.

Asimismo, se menciona que el proceso se puede realizar completamente de manera virtual a través de un formulario establecido por la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá.

¿Cómo solicitar un cupo en un jardín de la SDIS de manera Virtual?

La Secretaría de Integración Social de Bogotá dispuso de un formulario con el que solicitar un cupo en alguno de los más de 300 jardines que tiene distribuidos en la capital del país.

No obstante, antes de llenar el formulario, se recomienda revisar disponibilidad de cupos en los jardines de interés, ya sea por cercanía a su hogar o al lugar de trabajo.

Para esto, puede ingresar al mapa interactivo dando clic AQUÍ.

¿Cómo revisar si un jardín tiene cupos disponibles?

Una vez ingrese al mapa interactivo, aparecerá la lista completa de las unidades operativas junto con la disponibilidad de cupos de acuerdo con el nivel/edad del niño.

Sin embargo, también puede filtrar por localidad, barrio, nombre de jardín, modalidad de operación y de servicio..

Formulario SDIS. Foto: Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá. Ampliar

Si no conoce el nivel al que pertenece su hijo, dentro de la misma página podrá calcularlo mediante la edad.

Formulario SDIS. Foto: Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá. Ampliar

Luego de verificar el nivel y la disponibilidad de cupos, podrá llenar el formulario de solicitud.

En dicho formulario le solicitarán los siguientes datos de la niña, niño, lactante o gestante

Localidad donde requiere la atención

Modalidad del servicio que requiere

Unidad en la que verificó que hay disponibilidad de cupo

Barrio o vereda en el cual vive

Dirección de domicilio

¿La residencia es tipo pagadiario?

Nombre completo de la niña, niño, lactante o gestante que solicita la atención

Tipo de documento

Número de documento

Fecha de nacimiento

¿Presenta algún tipo de discapacidad?

¿Pertenece a algún grupo étnico?

¿Es víctima del conflicto armado?

Datos del padre, madre o acudiente

Nombre completo

Tipo de documento

Número de documento

Teléfono fijo o celular

Correo electrónico

¿Para qué año requiere el cupo?

¿Cómo solicitar un cupo en un jardín de la SDIS de manera presencial?

De acuerdo con la entidad, para solicitar cupo en alguno de sus jardines de manera presencial, debe asistir a la subdirección local de la localidad en la que se encuentre el jardín en el que desea solicitar el cupo.

¿Cuándo inician las clases en los jardines de la SDIS?

Para este 2026, la Secretaría dispuso el regreso a las aulas para el lunes 2 de febrero; sin embargo, usted podrá realizar la solicitud de cupo en cualquier momento del año.

