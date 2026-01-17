Aplicativo para acceder a un cupo escolar en Bogotá ha presentado problemas: buscan soluciones

Luego de varias denuncias de padres de familia que buscan un cupo para sus hijos en alguno de los 412 colegios distritales de Bogotá, la secretaria de Educación de la capital, Isabel Segovia reconoció que la plataforma para agendamientos de citas ha tenido inconvenientes y por eso todos los problemas han sido atendidos para no poner en riesgo el cupo escolar ni la garantía del derecho a la educación.

“Hemos avanzado en la modernización del proceso de matrícula para facilitar el acceso al sistema educativo oficial. Por primera vez, entre agosto y diciembre, la solicitud de cupos se realizó de manera completamente virtual y sin intermediarios. Para quienes no adelantaron este trámite en ese periodo, @Educacionbogota mantiene habilitado un proceso de agendamiento de citas que permite ordenar la atención y brindar acompañamiento”, dijo Segovia.

Según la secretaria de Educación frente al año anterior, para este 2026, 10 mil estudiantes adicionales ya han formalizado y más de 30 mil familias han sido atendidas en las Direcciones Locales de Educación, sin filas y con tiempos de atención inferiores a 20 minutos.

Se espera que el próximo 26 de enero inicien las clases en todos los colegios distritales de la capital del país.