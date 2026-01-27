Comunidad denuncia mortandad de peces en el río Lebrija, en Santander. ESSA niega responsabilidad

Bucaramanga

Una mortandad de peces fue denunciada por comunidades ribereñas del río Lebrija, que alertaron sobre la aparición de gran cantidad de peces muertos en aguas y orillas del afluente, situación que han denunciado como una problemática ambiental recurrente en la zona.

A través de registros en video y testimonios, habitantes expresaron su preocupación por el impacto sobre la fauna y la actividad pesquera local. En las imágenes se observan peces, entre ellos bocachicos, sin vida a la orilla del río, mientras voceros comunitarios señalan directamente a la represa de Bocas como posible causa del hecho.

“Mire la mortandad de pescado que hubo por la famosa represa de Bocas. Mire cómo están los animales, la pescadera, nadie hace nada”, se escucha en una de las denuncias. Los habitantes también mostraron el estado de las playas y reiteraron que, según ellos, “acaban con la naturaleza” y que se trata de “la problemática de siempre, la primera mortandad reportada este año”.

Frente a la situación, la Electrificadora de Santander (ESSA) emitió un pronunciamiento en el que se refirió al caso en el río Lebrija, entre los sectores de Chuspas y Provincia, aproximadamente 50 kilómetros río abajo de la represa Bocas.

La empresa aseguró que no ha realizado desembalses controlados en esta represa desde octubre de 2025, y sostuvo que todas sus actividades se desarrollan en cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y del permiso de ocupación de cauce otorgado por la autoridad competente, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB).

“ESSA no tiene incidencia en alteraciones de las condiciones fisicoquímicas del agua del río Lebrija”, indicó la entidad, que también destacó que en 2025 realizó la siembra obligatoria de 100.000 alevinos, además de 386.000 adicionales de manera estratégica y voluntaria, como parte de su gestión ambiental.

La empresa reiteró que cumple con la normativa ambiental, la protección de los recursos naturales y la entrega de información transparente a la comunidad.

Mientras tanto, los habitantes insisten en que se investiguen las causas de la mortandad y se tomen medidas que eviten que este tipo de episodios continúen afectando el ecosistema del río Lebrija y a las familias que dependen de la pesca. Autoridades ambientales no se han pronunciado públicamente sobre las causas específicas del hecho.