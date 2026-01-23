Suspenderán servicios de salud en tres municipios del Cauca a pacientes de EPS por millonaria deuda

Cauca

La Empresa Social del Estado Centro 1 del Cauca informó que suspenderá la prestación de servicios de salud ambulatorios a afiliados de Asmet Salud EPS en tres municipios del Cauca, por una deuda superior a 8 mil millones de pesos.

La suspensión temporal tendrá lugar desde el 26 de enero en los municipios de Piendamó, Morales y Cajibío.

La ESE informó en un comunicado que más de 4.900 millones corresponden a 2025, incluyendo el incumplimiento total del pago correspondiente septiembre y octubre.

Adicionalmente, denunció que, “acuerdos de pago suscritos con la EPS han sido incumplidos reiteradamente”.

Y agrego que, “esta situación profundiza el impacto financiero sobre la institución y poniendo en riesgo la sostenibilidad de los servicios, no solo a los usuarios de Asmet Salud, sino a toda la población de los municipios que hacen parte de la zona de influencia de la ESE”.

También afecta el cumplimiento de obligaciones con médicos, enfermeras, auxiliares y proveedores de medicamentos e insumos.

La ESE Centro explicó que la suspensión no afectará los servicios de atención inicial de urgencias ni la ruta de atención materno perinatal, que continuarán según normatividad vigente.

“La decisión se adopta como medida necesaria para proteger la estabilidad institucional y garantizar atención segura y de calidad”, resaltó la entidad.

La ESE, reiterando la disposición al diálogo para reactivar servicios una vez Asmet Salud cumpla sus obligaciones.