Colombia define su nómina para el reto ante Marruecos en la Copa Davis

El 2026 ya puso a rodar la Copa Davis y, con el inicio del calendario internacional, comienzan a tomar forma los cruces decisivos del tenis por equipos. Febrero abre la temporada con la primera ronda de Qualifiers y las eliminatorias del Grupo Mundial I y II, series que se jugarán a dos días y bajo el formato tradicional al mejor de cinco partidos. Todo este camino desembocará en noviembre, cuando Bolonia vuelva a recibir la Final 8, el gran cierre de la Copa del Mundo de Tenis.

En ese contexto, Colombia ya tiene definida su nómina para enfrentar a Marruecos en los Play-offs del Grupo Mundial I, una serie que se disputará el 7 y 8 de febrero en condición de visitante. El escenario será el Union Sportive Marocaine Tennis Club, en Casablanca, sobre cancha de polvo de ladrillo, con un cupo en juego para competir nuevamente en el Grupo Mundial I en el mes de septiembre.

El capitán Alejandro Falla mantuvo la base del equipo que ha venido actuando en las últimas series y sumó una novedad. Nicolás Mejía, del Equipo Colsanitas, lidera la convocatoria y se prepara para disputar su serie número 12 desde su debut en 2018. Junto a él estarán Adrià Soriano, Nicolás Barrientos y Miguel Tobón, quien ya ha sido convocado en varias ocasiones, aunque todavía no ha podido debutar oficialmente en la competencia.

La principal novedad es la inclusión de Juan Sebastián Gómez, quien cerró el año pasado con su primera final en el Challenger de Bogotá, torneo en el que fue superado por el propio Mejía. Gómez ya había integrado procesos anteriores como sparring, pero esta vez hará parte del equipo oficial en una serie de alta exigencia.

Del lado marroquí, el rival llega sin jugadores ubicados dentro del top 500 del ranking mundial. Su principal carta es Reda Bennani, de 18 años, actualmente 563 del mundo. La nómina se completa con Taha Baadi (576°), Yassine Dlimi (621°), Karim Bennani (780°) y Younes Lalami (950°).

Más allá del cruce puntual, Colombia afronta esta serie respaldada por una historia extensa en la Copa Davis. El país debutó en 1959, acumula 57 años de participación y ha disputado 122 series, con un balance global de 62 ganadas y 60 perdidas. Ha estado cuatro veces en el Grupo Mundial, con un registro de tres victorias y cinco derrotas en esa instancia, aunque todavía sin títulos en la competencia.

En el plano individual, la historia también deja nombres propios: Mauricio Hadad es el tenista con más victorias totales para Colombia (35-11), Santiago Giraldo lidera en triunfos en singles (27-19) y en series jugadas (30) . En dobles, sobresalen Juan Sebastián Cabal (17-11) y Robert Farah (17-8), mientras que Cabal, Alejandro Falla y Giraldo comparten el registro de más años disputados, con 15 temporadas cada uno.

Con ese respaldo histórico y una nómina que mezcla continuidad y renovación, Colombia buscará en Casablanca dar un paso clave en el camino de la Copa Davis 2026.