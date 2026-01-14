Australian Open 2026: ¿Cuándo se jugará?, favoritos y cómo ver los partidos del torneo

Ya comenzó en firme la nueva temporada del tenis profesional, y con ello, para los amantes del ‘deporte blanco’, también llega unos de los torneos más importantes del año, el Australian Open, primer Grand Slam de la temporada 2026, que tendrá a Jannik Sinner y Madison Keys como campeones defensores.

En Melbourne, Sinner y Keys partirán como los favoritos al título, sin embargo, como principales contendientes aparecen varios miembros del Top 10 como Carlos Alcaraz, Novak Djokovic o Alexander Zverev en el cuadro masculino, mientras que en el femenino destacan Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff o Elena Rybakina.

¿Qué esperar del Australian Open 2026?

El primer certamen del 2026 nos presenta a Jannik Sinner como campeón defensor, además de Carlos Alcaraz, quien buscará su primer trofeo en Melbourne, mientras que Novak Djokovic tendrá como objetivo su 25° trofeo de Grand Slam con 38 años.

Entretanto, en el cuadro femenino, Aryna Sabalenka, actual número 1 del ranking mundial, buscará una tercera conquista en Australia, con Iga Swiatek como gran rival, quien nunca ha disputado una final. También destacan Coco Gauff, Elena Rybakina o Mirra Andreeva, esta última, Top 10 con 18 años.

¿Qué sudamericanos estarán en competencia?

En el cuadro masculino, la representación de nuestro continente irá por cuenta de Argentina y Chile con el país albiceleste, teniendo a Francisco Cerundolo, Sebastián Baez, Camilo Ugo Carabelli, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Mariano Navone, Juan Manuel Cerondolo y Thiago Tirante. De igual manera, por Chile estarán presentes, Cristian Garín y Alejandro Tabilo.

Por su parte, en el cuadro femenino, aparecen las colombianas Camila Osorio, Emiliana Arango, la argentina Solana Sierra y la brasileña Beatriz Haddad-Maia.

Estas son las fechas del Australian Open 2026:

Primera ronda : Domingo 18, lunes 19 de enero y martes 20 de enero

: Domingo 18, lunes 19 de enero y martes 20 de enero Segunda ronda : Miércoles 21 y jueves 22 de enero

: Miércoles 21 y jueves 22 de enero Tercera ronda : Viernes 23 y sábado 24 de enero

: Viernes 23 y sábado 24 de enero Octavos de final : Domingo 25 y lunes 26 de enero

: Domingo 25 y lunes 26 de enero Cuartos de final : Martes 27 y miércoles 28 de enero

: Martes 27 y miércoles 28 de enero Semifinales : Jueves 29 y viernes 30 de enero

: Jueves 29 y viernes 30 de enero Final Femenina : Sábado 31 de enero

: Sábado 31 de enero Final Masculina: Domingo 1 de febrero

¿Por dónde ver el Australian Open 2026?

La transmisión del torneo incluirá encuentros principales en las señales de ESPN, mientras que todas las canchas en exclusiva estarán en el plan Premium de Disney +.