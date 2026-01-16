Camila Osorio y Emiliana Arango conocieron sus rivales para su debut en el Australian Open 2026

Restan menos de 24 horas para que comience el Australian Open 2026, el primer Grand Slam de la temporada, que tendrá como representantes de Colombia en el cuadro principal a Camila Osorio y Emiliana Arango, esta última, mejor tenista de Sudamérica.

El torneo oceánico realizó el sorteo de todas las llaves que comenzarán a jugarse desde mañana sábado 17 de enero a las 7:00 de la noche, hora de Colombia, y con lo anterior, Osorio y Arango ya conocen sus rivales, además de su posible camino en la competición.

Osorio tendrá como primera rival a la estadounidense Ann Li, actualmente en el puesto 38° del ranking mundial de la WTA, a quien ha enfrentado en cuatro ocasiones, con dos victorias para cada una.

Todos sus enfrentamientos han sido en pista dura como lo será en esta ocasión, los más recientes en la pasada gira asiática con la colombiana como vencedora en Beijing 2025, mientras que Li ganó en Guangzhou.

Lea también: ¿Quiénes son los tenistas colombianos que jugarán el Australian Open 2026? Conózcalos acá

De ganar, Osorio enfrentaría a la norteamericana Emma Navarro, 15° de la clasificación, o a la polaca Magda Linette, 53° del ranking.

¿Cuál es la mejor actuación de Camila Osorio en el Australian Open?

La mejor actuación de la nacida en Cúcuta en este Grand Slam ha sido la segunda ronda, la cual ha alcanzado en dos ocasiones, primero en la edición 2023, donde ganó en su debut a Panna Udvardy, y luego fue superada por la número 1 del mundo, Iga Swiatek.

Dos años más tarde, la temporada pasada en el 2025, venció a la ex Top 10, Maria Sakkari, y fue derrotada en segunda ronda por la tunecina Ons Jabeur, finalista del US Open 2022.

Le puede interesar: ¿Cómo será el calendario de Camila Osorio después del Australian Open 2026?

Entretanto, Emiliana Arango tendrá como rival a otra estadounidense, en este caso, a McCartney Kessler, hoy 36° del mundo, a quien ya enfrentó hace diez días, por la primera ronda del WTA 500 de Brisbane, con Kessler como vencedora con parciales de 6-1, 6-3.

Si Arango obtiene la victoria, tendría como potencial rival en segunda ronda a Anastasia Zakharova, 103° del ranking, o a Jessica Pegula, sexta mejor jugadora del mundo y reciente semifinalista del WTA 500 de Brisbane.

¿Cuál es la mejor actuación de Emiliana Arango en el Australian Open?

Esta será su primera participación en el cuadro principal del Australian Open tras hacer parte en 2024 y 2025 de la fase previa, por lo que directamente será su mejor participación histórica, independientemente del resultado.

Lea aquí: La Selección Colombia se ilusiona de cara al Mundial, tras el regreso de una figura a las canchas

En cuanto a Grand Slams se refiere, su mejor participación se remonta a Roland Garros 2025, donde derrotó a la joven promesa Alexandra Eala por 6-0, 2-6, 6-3 para luego ceder ante la Top 10 y campeona olímpica de París 2024, Qinwen Zheng por 3-6, 2-6.

¿Por dónde se puede ver el Australian Open 2026?

La transmisión del torneo incluirá encuentros principales en las señales de ESPN, mientras que todas las canchas en exclusiva estarán en el plan Premium de Disney +.