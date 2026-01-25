Carlos Alcaraz, con paso firme por su primer título del Abierto de Australia

Carlos Alcaraz derrotó al estadounidense Tommy Paul en los octavos de final del Abierto de Australia, a quien superó por 7-6(6), 6-4 y 7-5, accediendo a los cuartos de final del primer Grand Slam de la temporada por tercer año seguido, su mejor instancia en dicho torneo.

Ha alcanzado su techo hasta ahora en Melbourne el número uno del mundo, que intentará superar este lunes ante el local Alex de Miñaur, quien a su vez derrotó al kazajo Alexander Bublik. Alcaraz buscará instalarse por primera vez entre los cuatro aspirantes al triunfo final del primer Grand Slam de la temporada.

Es el objetivo del murciano de 22 años que apunta claramente al éxito en Australia, el único grande que le falta a su historial y que alimentará la relación de registros históricos con los que ya cuenta.

Tardó dos horas y 37 minutos en alcanzar la victoria el jugador español, que sumó su triunfo 88 en los 101 encuentros de Grand Slam que lleva acumulados y que le hizo despertar de forma abrupta en cuanto perdió su saque en el juego inicial y que situó al su rival con un desequilibrio de 2-0 de entrada.

“Paul empezó muy fuerte. Fue un gran partido pero creo que llegué con mucha fuerza y lo logré. Hemos mostrado un nivel de tenis muy alto. Y conseguí la victoria en sets seguidos”, destacó Alcaraz en la pista.

Alcaraz, que consiguió su segunda victoria en cinco partidos contra jugadores top 20 en Australia, se convirtió en el decimocuarto hombre de la Era Abierta en alcanzar tres cuartos de final en los cuatro torneos de Grand Slam.

El murciano, el jugador con más veces en unos cuartos de final de un Grand Slam antes de los 23 años, uno más que Bjorn Borg y Boris Becker, sigue a lo suyo. Cuartofinalista por tercer año seguido pretende mejorar ese papel. Son los decimocuartos cuartos de final en un Grand Slam y ahora sigue su camino para convertirse en el más joven de la historia en completar el Grand Slam, con 22 años y 272 días por delante de Don Budge.

De igual manera, Alcaraz aspira a convertirse en el jugador más joven en ganar siete títulos de Grand Slam individuales masculinos, por delante de Bjorn Borg, quien ganó su séptimo título de Grand Slam en Roland Garros de 1979 con 23 años y 4 días.