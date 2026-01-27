Champions League, fecha definitiva: prográmese con los colombianos que se juegan la clasificación

La Champions League vivirá este 28 de enero su octava y última jornada de la fase de liga, una fecha definitiva en la que varios futbolistas colombianos tendrán protagonismo, con especial atención en Luis Díaz, quien ya aseguró su clasificación a los octavos de final con el Bayern Múnich. Arsenal es el otro club que llega a esta jornada con tiquete asegurado.

El extremo guajiro ha sido uno de los nombres destacados del certamen y llega a esta jornada con tres goles, siendo además el único colombiano con cupo asegurado a octavos. Bayern cerrará la fase enfrentando al PSV, en uno de los duelos más atractivos del día.

Los colombianos en la última jornada

Otro colombiano que ha brillado es Luis Suárez, quien suma cuatro goles con el Sporting Lisboa, los mismos que registra Camilo Durán con el Qarabag. Ambos equipos aún luchan por meterse en los dieciseisavos, al igual que la mayoría de los representantes cafeteros en competencia.

La nota negativa pasa por Richard Ríos, quien no estará disponible por lesión y se perderá el compromiso del Benfica ante Real Madrid. El equipo portugués es, hasta el momento, el único que quedaría eliminado entre los clubes con presencia colombiana.

Le puede interesar: Revelan lesión de Richard Ríos: ¿Cuánto tiempo podría estar fuera de las canchas?

¿podría debutar Yaser Asprilla?

El próximo partido del Galatarasay será el miércoles, nada más y nada menos que ante el Manchester City; no obstante, vale recordar que Yaser Asprilla no está inscrito para afrontar esta fase de la Liga de Campeones, por lo que su debut sería hasta el próximo domingo, por el campeonato local ante el Kayserispor.

Lea también: Galatasaray hace oficial el fichaje de Yaser Asprilla por lo que resta de la presente temporada

Partidos de la jornada 8 – Champions League

Todos los encuentros se disputarán a las 3:00 p. m. hora de Colombia.

• Sporting Lisboa (Luis Suárez) vs. Athletic Club de Bilbao

• Liverpool vs. Qarabag (Camilo Durán y Kevin Medina)

• Barcelona vs. Copenhague

• Mónaco vs. Juventus (Juan Cabal)

• Ajax vs. Olympiacos

• PSG vs. Newcastle

• Borussia Dortmund vs. Inter de Milán

• Napoli vs. Chelsea

• Frankfurt vs. Tottenham

• Atlético de Madrid vs. Bodø/Glimt

• Leverkusen vs. Villarreal

• Arsenal (Cristian Mosquera y Alexei Rojas) vs Kairat

• Pafos vs. Slavia Praga

• Manchester City vs. Galatasaray (Davinson Sánchez y Yaser Asprilla)

• Club Brujas vs. Marsella

• Benfica (sin Richard Ríos por lesión) vs Real Madrid

• Unión Saint-Gilloise vs. Atalanta

• PSV vs. Bayern Múnich (Luis Díaz)

Con los octavos definidos solo para Luis Díaz, el resto de colombianos afrontará una jornada decisiva, en la que cada gol y cada punto puede marcar la diferencia entre seguir con vida en Europa o despedirse del torneo.

Así va la tabla de posiciones de la Champions League

Vale la pena mencionar que del puesto 1 al 8 clasifican de manera directa a octavos de final. Por su parte, los que terminen de la casilla 19 a 24 deberán disputar una ronda previa para instalarse entre los mejores 16 de la competición.