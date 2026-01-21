🔴 EN VIVO | Bayern Múnich vs. Union Saint Gilloise: Siga acá el partido de Luis Díaz por Champions

Comienza la fecha 7 de la Champions League para el <b> Bayern Múnich</b> y va por su séptima victoria consecutiva. El sábado pasado, tras golear al <b>RB Leipzig</b> por 5-1, acumula 16 goles marcados en 2026. Por el lado del <b>Union Saint Gilloise</b> se encuentra en la casilla 30 con 6 puntos; es uno de los equipos rezagados. El club belga viene con un aire en la camisa luego de venir con <b>6 partidos sin conocer la derrota. </b>Este compromiso se vivirá a partir de las 3:00 p.m. (hora Colombia). En el estadio del Bayern Múnich en Alemania.