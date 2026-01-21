Luis Suárez, elegido figura en triunfo del Sporting por Champions League: “Hicimos respetar la casa”

El partido válido por la fecha 7 de la Champions League se lo llevó el Sporting de Portugal 2-1 sobre el actual campeón de la Champions League. El encargado de darle la victoria al conjunto de Portugal fue el colombiano Luis Javier Suárez, marcando los dos goles, mientras que por el equipo parisino anotó Kvaratskhelia.

Luego de la victoria de los Leões, Luis Suárez fue elegido como jugador del partido. Al terminar el encuentro, el atacante colombiano afirmó:

“Hoy el trabajo defensivo ha sido increíble y creo que por ahí es la clave en estos partidos, ¿no? Saber sufrir, saber trabajarlo y saber esperar; cuando tengamos una oportunidad, aprovecharla”. Aseguró Suárez.

Suárez también resaltó el respaldo de la afición y señaló que “sabíamos que estábamos en nuestra casa y queríamos hacerla respetar”, mensaje que reflejó la mentalidad competitiva del grupo.

De cara al próximo compromiso en la Champions League frente al Athletic Club, Suárez anticipó un partido exigente y destacó el ambiente que se vive en el estadio San Mamés.

“Vamos a un campo difícil, lo conozco bien. San Mamés es un espectáculo de estadio, su afición aprieta del 1 al 90, pero vamos a hacer nuestro juego, nuestro partido y esperamos sacar la victoria”, afirmó el delantero, dejando claro que el equipo buscará mantener el impulso positivo en la fase de grupos.