Capturan a tres presuntos responsables de doble homicidio en Puerto Colombia, Atlántico

El alcalde Plinio Cedeño confirmó las capturas de estas tres personas tras un concejo de seguridad que se realizó este lunes por estos hechos que ocurrieron el fin de semana en el barrio San Carlos.

El mandatario municipal manifestó que aparte de la captura se incautó también el vehículo en el que se movilizaban.

“Se logró la captura de tres personas y la incautación de una motocicleta donde se cometió el hecho. Avanzan las labores de investigación y hoy las autoridades competentes tienen los materiales probatorios para sacar adelante esta investigación”, manifestó.

Añadió que, “se sigue trabajando en la investigación de estos hechos y en la implementación de las Caravanas Mixtas de Seguridad junto al Ejercito Nacional, la Policía Nacional y su grupo GOES, y Migración Colombia, en todo el territorio”.

Tras el Consejo de Seguridad se dio a conocer que durante el año anterior se pudo lograr una reducción significativa en delitos como homicidio, hurto, extorsión y otros delitos.