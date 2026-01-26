Barranquilla inició el calendario escolar 2026 con más de 190.000 estudiantes en las aulas

Barranquilla dio inicio oficial al calendario escolar 2026 en sus 156 instituciones educativas distritales (IED), recibiendo a más de 190.000 estudiantes en entornos seguros y con condiciones dignas para el aprendizaje, en una jornada marcada por el acompañamiento institucional y el compromiso con la educación pública de calidad.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La Administración distrital acompañó el regreso a clases de estudiantes, docentes y padres de familia, reafirmando que la educación sigue siendo un pilar fundamental para el desarrollo social y la transformación de vidas en la ciudad.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario destacó la apertura de 154 instituciones educativas con una oferta integral que incluye bilingüismo, inteligencia artificial, desarrollo de software, fortalecimiento de habilidades blandas y el Programa de Alimentación Escolar (PAE), entre otras estrategias orientadas a la formación integral de los estudiantes.

Por su parte, la secretaria distrital de Educación, Paola Amar, señaló que, se logró regresar a clases con colegios preparados, programas de calidad y un acompañamiento permanente para cerrar brechas y abrir oportunidades desde las aulas.

Desde las comunidades educativas también se resaltó la importancia de este nuevo inicio. Nayives Charris, rectora de la IED San Luis, afirmó que las instituciones educativas siguen consolidándose como espacios de protección, aprendizaje y construcción de sueños, gracias al respaldo del Distrito y al enfoque humano de la educación.

Este inicio del año escolar se desarrolla con servicios esenciales garantizados, como el PAE, así como con una amplia oferta de programas de calidad educativa que incluyen bilingüismo, emprendimiento, innovación, matemáticas didácticas, Aprendamos Todos a Leer, Nuestra Ruta a la Excelencia y programas de doble titulación. A ello se suma el fortalecimiento de la educación inclusiva, la convivencia escolar y el acompañamiento pedagógico especializado.

70 instituciones fueron priorizadas dentro del programa Entornos Escolares Seguros

En el marco del regreso a clases, las Caravanas Escolares por la Vida recorrieron las instituciones educativas distritales, con la participación de la Secretaría de Educación, la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, la Policía Nacional y el Ejército, brindando recomendaciones de seguridad a niños, niñas y adolescentes.

De las 156 IED, 70 fueron priorizadas dentro del programa Entornos Escolares Seguros, que contempla acompañamiento permanente, capacitaciones y campañas de prevención dirigidas a estudiantes, docentes y padres de familia. Especialidades de la Policía como Infancia y Adolescencia, Tránsito, Gaula, Turismo y Policía Comunitaria, así como el Gaula Militar Caribe, hicieron presencia con acciones preventivas.

Con este regreso a clases, la Alcaldía de Barranquilla reafirma su compromiso con una educación pública, gratuita y de calidad, convencida de que cada aula es un espacio clave para sembrar el presente y construir el futuro de la ciudad.