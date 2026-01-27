Barranquilla

Estefanel Gutiérrez denuncia que políticos estarían detrás de intimidaciones por propaganda política

Comunidad borra propaganda política por amenazas de supuesta estructura criminal en Barranquilla

El exconcejal de Barranquilla y aspirante a la Cámara de Representantes por el Atlántico, Estefanel Gutiérrez, denunció en sus redes sociales que estaría siendo objeto de presiones e intimidaciones que buscan entorpecer el desarrollo normal de su campaña política.

Según Gutiérrez, en distintos barrios de la ciudad, especialmente en el suroccidente de la ciudad se han borrado murales y retirado afiches relacionados con su campaña.

El candidato del partido Cambio Radical señaló que estas intimidaciones no provienen de bandas criminales, sino de actores políticos.

“Son políticos que andan inventando una cantidad de noticias. Claro, cuando no pueden debatir, inventan”, afirmó.

