No hay solución de fondo a la crisis por entrega de medicamentos en Neiva

La Secretaría de Salud municipal confirmó que aún no existe una solución definitiva a la problemática por la entrega de medicamentos a usuarios de la Nueva EPS en Neiva, luego del cambio de operador que dejó a Discolmet como responsable del servicio tras la salida de Colsubsidio.

La secretaria de Salud, Lilibeth Galván, explicó que desde el año pasado el municipio ha venido realizando visitas de inspección y vigilancia, trasladando las quejas y hallazgos a la Secretaría de Salud Departamental, entidad que tiene las competencias sancionatorias. Estas acciones derivaron en medidas contra el operador anterior y en el posterior ingreso de Discolmet.

Según la funcionaria, el nuevo operador firmó su contrato el pasado 6 de enero y manifestó que el proceso fue repentino, lo que generó dificultades para asumir fórmulas represadas de hasta seis meses. Tras varias mesas de trabajo, se acordó que Discolmet respondería por las fórmulas a partir de esa fecha, sin embargo, a la fecha no se cuenta con un plan de contingencia efectivo.

Galván indicó que el plan de contingencia fue conocido apenas esta semana y que no responde al volumen de usuarios que acuden diariamente a reclamar medicamentos. Agregó que las instalaciones son pequeñas frente a la alta demanda y que, pese a algunos avances en la entrega, persisten escenas de personas pasando la noche en fila, situación que vulnera la dignidad humana.

La secretaria de Salud señaló que se han hecho requerimientos directos a la Nueva EPS, como responsable inicial del servicio, para que defina alternativas reales de solución. A pesar de las mesas sostenidas con la Personería Municipal, la EPS, la Superintendencia de Salud y la Secretaría de Salud Departamental, reconoció que no se vislumbra una salida de fondo a la crisis.