Boyacá al límite por la crisis en salud

Tras las protestas del 23 de enero, personerías, autoridades y entes de control activan reuniones urgentes para evitar el colapso del sistema de salud en el departamento.

Tras la manifestación realizada el pasado 23 de enero por usuarios del sistema de salud en Boyacá, las personerías del departamento anunciaron una hoja de ruta institucional para abordar la crisis en la prestación de servicios, especialmente por las fallas en la entrega de medicamentos y la atención por parte de algunas EPS.

Así lo informó el personero de Santa Rosa de Viterbo y presidente de la Asociación de Personeros de Boyacá (ASOPERBOY), Iván Leonardo Rodríguez, quien reconoció que «...las soluciones no se iban a dar de manera inmediata...», pero destacó que ya se están articulando acciones concretas con las entidades competentes.

Como primer paso, el personero confirmó que este 26 de enero, a las 3:00 de la tarde, se realizará una reunión entre la Dirección Regional de la Superintendencia Nacional de Salud y los personeros del departamento, con el acompañamiento de la Secretaría de Salud de Boyacá.

Según explicó, dicha secretaría ha venido adelantando auditorías al distribuidor de medicamentos Discolmets y ha remitido los hallazgos a la Superintendencia, entidad que tiene la competencia sancionatoria. Además, señaló que la Defensoría del Pueblo citó a los principales actores del sector salud del departamento a una reunión prevista para el 28 de enero.

El presidente de ASOPERBOY también indicó que se han iniciado acercamientos directos con la Nueva EPS, Discolmeds y la Secretaría de Salud Departamental, con el fin de conocer la situación real de la prestación del servicio. «...Ya tuvimos unos primeros encuentros con ambas entidades, en los que expusimos las principales problemáticas que están afectando a los usuarios en Boyacá...», afirmó. En ese contexto, resaltó como un avance la reanudación de servicios en los hospitales San Rafael de Tunja y el Hospital Regional de Sogamoso, aunque insistió en que la exigencia es clara: la normalización total de la atención con todas las EPS del departamento.

Finalmente, el personero anunció que se está gestionando una reunión de alto nivel con entidades nacionales como el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud, con el respaldo de la Gobernación de Boyacá, para buscar soluciones estructurales.

Entre los compromisos planteados, mencionó la posibilidad de llevar los desacatos a fallos judiciales al Comité de Moralización Departamental y la eventual postulación de una acción popular conjunta entre ASOPERBOY y la Defensoría del Pueblo. «...Dependiendo de los resultados de las reuniones del 26 y 28 de enero, evaluaremos si es necesario un nuevo encuentro con la Nueva EPS y el distribuidor de medicamentos...», concluyó.