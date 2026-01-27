¡Atentos! Paro de maestros en Santander este 28 de enero: razones y horarios de las movilizaciones

Bucaramanga

Docentes y sectores sindicales de Santander saldrán a las calles este 28 de enero de 2026 en Bucaramanga para participar en una jornada de movilización en apoyo al salario vital y la ley pensional, además de pedir mejores garantías para el ejercicio sindical.

De acuerdo con Heriberto Delgado, presidente del Sindicato de Educadores de Santander, la organización sindical manifestó su apoyo a un salario mínimo vital. “Un salario que permita condiciones de vida dignas, contribuya a la reducción de brechas sociales y favorezca la reactivación económica desde los sectores populares”, expresó. Además del respaldo a la reforma pensional y exhortaron a las altas cortes a tomar decisiones que prioricen el interés general.

Lea también: Así será la restricción para la movilidad de motos en Bucaramanga desde el 2 de febrero

La jornada tendrá componentes tanto académicos como de protesta. Anuncian anormalidad académica durante el día, con actividades programadas en la mañana a las 10:00 a.m. y en la tarde a las 3:00 p.m. El punto central de concentración será un plantón a las 4:00 p.m. en la Plazoleta Luis Carlos Galán, en la capital santandereana.

La movilización se enmarca en el contexto de discusiones nacionales sobre condiciones laborales del magisterio y reformas estructurales, entre ellas el sistema pensional. Los convocantes plantean que el salario de los trabajadores de la educación debe garantizar condiciones de vida dignas y que se requieren reglas claras y estables en materia de pensiones.

Podría interesarle: Comunidad denuncia mortandad de peces en el río Lebrija, en Santander. ESSA niega responsabilidad

Se espera que durante la jornada participen docentes, estudiantes de programas de formación, trabajadores del sector público y organizaciones sociales afines a las reivindicaciones. Las autoridades locales suelen acompañar este tipo de actividades con dispositivos de movilidad y seguridad para prevenir alteraciones del orden público y facilitar el desarrollo de la protesta.