Amaya se puso el delantal y le sirvió el PAE a los niños de Úmbita

Úmbita

Aprovechando el inicio del año escolar el gobernador, Carlos Amaya se fue para la vereda El Bosque del municipio de Úmbita se puso el delantal, el gorro desechable y bandeja en mano empezó a servirle los alimentos a los niños.

“Hoy es un día feliz para todo Boyacá hoy nuestros niños en todas las instituciones educativas vuelven a estudiar. Hoy es un día feliz porque como siempre ha sido nuestro deseo y ha sido nuestra costumbre desde el primer día de clases en Boyacá a ningún niño le falta la alimentación escolar”.

Dijo el mandatario que el Programa Alimente en Grande de la Gobernación está garantizado para todo el año priorizando el preescolar y la primaria.

“Nuestro programa Alimente en Grande hoy inicia con más de 178.000 raciones en todas las instituciones educativas de los municipios que dependen de la Secretaría de Educación de Boyacá para garantizarles a los niños buena alimentación. Hoy podemos decir que las nuevas directrices de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender, UAPA, desde el Gobierno Nacional ya lo hemos venido haciendo acá desde hace muchos años. Hemos venido garantizando una cobertura universal, llegando a toda la ruralidad, priorizando el preescolar y la primaria lo hemos. Lo hemos venido haciendo y lo seguiremos haciendo, nos alegra poder decir que lo que el gobierno hoy está implementando Boyacá ha sido ejemplo a nivel nacional y felices de poder ver como esto mejora las condiciones de educación de nuestros niños, como estos 150 niños de veredas de aquí en la ruralidad de Úmbita”.