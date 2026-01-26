Wilmar Mejía presenta derecho de petición al DNI para verificar supuestos vínculos con ‘Calarcá’

Wilmar Mejía presentó un derecho de petición al director de la Dirección Nacional de Inteligencia, René Guarín, para que verifique los hechos que derivaron en su suspensión provisional, por supuestos vínculos con disidentes de alias “Calarcá”.

En el derecho de petición, Mejía solicitó informes sobre movimientos, misiones, reuniones y certificaciones de seguridad, que verifiquen sus labores cuando fungió como director de Inteligencia Estratégica, para esclarecer el desarrollo de la investigación, pues reitera en que los señalamientos en su contra fueron injuriosos, calumniosos y de alto impacto mediático, y además afectaron su dignidad y la reputación en el DNI, donde se desempeñó como director de inteligencia estratégica.

“En el derecho de petición le solicito al señor Guarín que certifique la información peticionada, ya que los señalamientos en mi contra fueron injuriosos, calumniosos y de alto impacto mediático, afectando mi dignidad y la reputación de la DNI”, dijo.