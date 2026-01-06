Ratifican suspensión al general Huertas y a Wilmar Mejía por presuntos vínculos con alias ‘Calarcá’

La Procuraduría General de la Nación ratificó la suspensión, inicialmente por tres meses, al general del Ejército Juan Miguel Huertas y del alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía, vinculados a una investigación por sus presuntos vínculos y el suministro de información a miembros de las disidencias de las Farc.

El 23 de diciembre de 2025 se confirmó la decisión de suspensión. La Procuraduría busca impedir la repetición de las conductas señaladas y asegurar el desarrollo correcto del proceso disciplinario.

Es importante mencionar que el general Juan Miguel Huertas fue sacado del Ejército bajo el gobierno de Iván Duque, y fue reintegrado al servicio activo por parte del presidente Gustavo Petro, a quien apoyó en la campaña de 2022.