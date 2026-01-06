Justicia

Ratifican suspensión al general Huertas y a Wilmar Mejía por presuntos vínculos con alias ‘Calarcá’

La Procuraduría ratificó la suspensión por tres meses al general Huertas y a Mejía por archivos de alias ‘Calarcá’.

Confirman suspensión al general Huertas y a Wilmar Mejía por presuntos vínculos con alias ‘Calarcá’

Confirman suspensión al general Huertas y a Wilmar Mejía por presuntos vínculos con alias ‘Calarcá’

Sebastián Herrera

La Procuraduría General de la Nación ratificó la suspensión, inicialmente por tres meses, al general del Ejército Juan Miguel Huertas y del alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía, vinculados a una investigación por sus presuntos vínculos y el suministro de información a miembros de las disidencias de las Farc.

El 23 de diciembre de 2025 se confirmó la decisión de suspensión. La Procuraduría busca impedir la repetición de las conductas señaladas y asegurar el desarrollo correcto del proceso disciplinario.

Es importante mencionar que el general Juan Miguel Huertas fue sacado del Ejército bajo el gobierno de Iván Duque, y fue reintegrado al servicio activo por parte del presidente Gustavo Petro, a quien apoyó en la campaña de 2022.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad