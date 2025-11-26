¿Quién es Wilmar Mejía, funcionario de inteligencia implicado en escándalo de Calarcá?

Un misterio parece rodear a Wilmar Mejía, el funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, que resultó mencionado en el escándalo de supuestas infiltraciones de las disidencias de las Farc de alias Calarcá en esta entidad y el Ejército.

A pesar de ser el delgado del gobierno en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia y de ocupar hoy un cargo público, su hoja de vida no se encuentra en ninguna de las bases de datos del Estado.

Al requerir su hoja de vida en la Dirección de Inteligencia, su director, Jorge Lemus, responde que es de carácter reservado por la razón de sus tareas y no puede ser publicada ni consultada. “No me la dejan sacar ni a mi”, responde el director Lemus cuando se le pregunta por este documento.

Lo que se sabe de este funcionario del gobierno, hoy en el ojo del huracán, es que es Licenciado en Educación Física de la Universidad de Antioquia, egresado en el año 2005. En esta universidad también se desempeñó como representante estudiantil.

Inicio de su vida política

De su vida política se sabe que inició en Itagüí (Antioquia) de la mano de Julián Bedoya. En el 2015, fue el gerente de la campaña a la Asamblea de Hernán Darío Torres Alzate, diputado del entonces representante a la Cámara Julián Bedoya.

Su cercanía política también la ubican en Itagüí con el conservador Carlos Trujillo, quien fue alcalde de este municipio desde el 2012 al 2013, y quien tuvo como secretario de Ambiente a Olmedo López, con quien Wilmar Mejía también consolidaría luego una amistad política.

Precisamente Mejía fue contratista de la alcaldía de Itagüí de Diego Torres, que pertenece políticamente al grupo del senador conservador Carlos Trujillo. Allí fue contratado para prestar servicios profesionales de acompañamiento en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo de la alcaldía 2020-2023.

Para ser contratista de esta alcaldía, Wilmar Mejía afirmó ser licenciando en educación física y especialista en administración en gerencia. Sin embargo, en el SECOP no se encuentran los soportes de su hoja de vida.

Tras este trabajo como contratista, Wilmar Mejía trabaja en apoyar la campaña de Gustavo Petro; sin embargo, no hay registro de haber sido parte oficial de esta campaña.

Con la entrada del gobierno de Gustavo Petro, este licenciado en educación física da el salto a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) del Estado en épocas de la dirección de Carlos Ramón González. Sin embargo, nadie ha podido explicar cómo un licenciado en educación física termina trabajando en inteligencia del Estado y cómo termina siendo el delegado del presidente de la república en la Universidad de Antioquia (Udea).

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, pidió la expulsión de Willmar Mejía del Consejo Superior de la Udea. Sin embargo, el delegado del ministerio salió en su defensa y consideró que se trataba de un tema político, que no debía tratarse en este espacio.

Por ahora, Mejía continuará adelante en su delegatura ante el Consejo Superior de la Udea, al igual que en la DNI.