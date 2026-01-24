Colombia está lista para reunirse con Ecuador y propone control conjunto de puertos contra la mafia

El presidente Gustavo Petro afirmó que Colombia está lista para reunirse con Ecuador en el momento en que ese país lo determine, y planteó que el punto central de la agenda bilateral debe ser la construcción de una política conjunta para el control de los puertos marítimos, con el fin de frenar el narcotráfico y el contrabando de insumos para la producción de fentanilo.

“Cuando quiera Ecuador nos reunimos, pero el primer punto que quiero que se examine en la agenda bilateral es la construcción de una política mancomunada para el control de los puertos marítimos”, señaló el mandatario, al subrayar que los puertos de ambos países no pueden seguir siendo utilizados para la exportación de cocaína ni para el ingreso ilegal de precursores químicos.

Petro advirtió sobre el fortalecimiento de bandas criminales binacionales que operan en ambos lados de la frontera y recordó que varios de sus líderes han sido capturados en territorio colombiano. Según explicó, estas organizaciones se han especializado en el transporte de sustancias en doble vía: cocaína hacia el exterior e insumos de fentanilo hacia el interior del continente.

El jefe de Estado alertó que los insumos para la producción de fentanilo solo pueden ingresar por buques mercantes y a través de puertos marítimos, lo que —dijo— obliga a establecer controles mucho más estrictos y coordinados entre Colombia y Ecuador.

En materia de seguridad, el presidente destacó los avances en la coordinación de inteligencia, fuerzas militares y policía entre ambos países. Recordó que durante la inauguración del centro de coordinación de inteligencias en Manaos se acordó con delegados del gobierno ecuatoriano fortalecer la acción conjunta contra las mafias transnacionales.

Como parte de estas acciones, anunció que mediante una adición al contrato firmado en 2023 se instalará un radar ultramoderno de seguridad aérea en Ipiales, con el objetivo de detectar rutas aéreas ilegales utilizadas por organizaciones criminales.

Finalmente, Petro resaltó los avances en la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos en la frontera, al señalar que más de 22.000 familias están dispuestas a eliminar de raíz las matas de coca. Afirmó que esta estrategia permitirá sustituir miles de hectáreas por producción agraria legal y recuperación de selva nativa, y destacó que Tumaco dejó de ser el mayor municipio productor de cocaína del mundo, lo que calificó como un éxito parcial de su gobierno.